اختراعات مغربية في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

المغرب سيشارك بصفة رسمية كأول بلد عربي في المعرض الدولي في لاس فيغاس بتسعة مشاريع وابتكارات تكنولوجية جديدة.

العرب

تعزيز مكانة المغرب في قطاع الإلكترونيات

الرباط – أعلنت جمعية الصناعات المغربية في الطيران والفضاء في المغرب أنها ستشارك بتسعة اختراعات في المعرض الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية الذي سيقام هذا الأسبوع في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وأشارت مارية الفيلالي رئيسة الجمعية إلى أن المغرب يعدّ أول بلد عربي يشارك في هذا المعرض، الذي تبدأ أعماله غدا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة 158 دولة.

وأضافت الفيلالي خلال مؤتمر صحافي في الرباط “أن المشاركة المغربية في المعرض الذي يعد أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم تهدف إلى تعزيز مكانته في هذا القطاع”.

وقالت الفيلالي إن هذا المعرض يشكل فضاء دوليا يقـدّم فيـه كبار المصنّعـين الدوليين في قطاع الإلكترونيات والتكنولوجيا الجديدة أحدث المنتجات الإلكترونية والاختراعات الجديدة التي يشهدها العالم.

وأوضحت جمعية الصناعات المغربية في الطيران والفضاء وهي منظمة غير الحكومية أن “المغرب سوف يشارك بصفة رسمية كأول بلد عربي في المعرض الدولي في لاس فيغاس بتسعة مشاريع وابتكارات تكنولوجية جديدة. وأكدت أن تلك المشاركات تم اختيارها من بين أكثر من 75 مشروعا.

وبحسب بيان لمنظمي المؤتمر فإن “من بين الاختراعات المغربية المشاركة في المعرض ابتكار طوّرته جامعة محمد الخامس في الرباط لتجنّب الحرائق في الغابات، إضافة إلى تطبيق ذكي خاص بإدارة البساتين والمزارع.

وأشار البيان إلى مشاركة اختراع آخر يحمل اسم “سمارتي بارك” يعتبر من الحلول المبتكرة لتدبير مواقف السيارات في المدن الذكية، والذي تم تطويره من طرف المدرسة المغربية للعلوم الهندسية.