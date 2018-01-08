أبرز تغريدات العرب: المرأة كلما تقدمت في السن ازداد جمالها الروحي

sherabdelmonem@
لما تلاقي أناسا يمكن أن يكونوا نواة معارضة محترمة، ومتعلمين جدا ودارسي اقتصاد وإدارة دولة، ويهللون لأخبار سخيفة ضد بلدهم، لا يبقى لدينا أمل.
GhinaNahfawi@
GhinaNahfawi@
بلد أو مزرعة….لا فرق! فدساسو السم أحرار! وقاتل حيوانات متسلسل حرّ! ودوائر رسمية مجرمة يطلق عليها اسم بلديات!
Rowshanqesem@
Rowshanqesem@
هل تعرفون أن الكثير من المسؤولين في نظام الملالي يلجأون إلى العرافين للحصول على “أحجبة”، للتقرب إلى الولي الفقيه علي خامنئي.
fm94a@
fm94a@
لن يأتيك شخص يُهديك مجرة بأكملها، بينما كنت تنتظر كوكبا واحدا… لا كوكب ولا مجرة، إن أردت شيئا قم بنفسك لن ينفعك أحد غير نفسك.
Eyaaaad@
Eyaaaad@
كتاب “النار والغضب” هو حديث الشارع الأميركي، إلى درجة أنه عندما تم طرحه نفدت كل النسخ خلال 15 دقيقة.
fettahdj@
fettahdj@
في حقيقة الأمر إن كل مذيع منحاز لجهة ما. والفرق أن هناك من يدافع عن سيده بكل عصبية ووقاحة، وهناك من يتحكم في أعصابه ويكتم سره.
HossamBadrawi@
HossamBadrawi@
في زيارتي لعُمان اكتشفت كنزا من البشر الذي يتميز بالسلام في النفس والهدوء في التعامل، وبتواضع وكفاءة، مع تاريخ وحضارة.
a7medlsayed@
a7medlsayed@
المرأة كلما تقدمت في السن ازداد جمالها الروحي وقلّ جمالها الظاهري، فطغت الروح سبحان الله، اسألي أي رجل عن زوجته سيقول عنها مثلما قيل عن أمي أو جدتي.
YasminMahfouz@
YasminMahfouz@
حقيقة أني أرى في تعابير الذي يسخر من الشعب السوداني أو يقل أدبه تجاهه ردا على سياسات عمر البشير، إلا تفاهة وقلة أدب.. الشعب السوداني من أطيب وأعرق الشعوب.
ishaqsiabi@
ishaqsiabi@
صباح الخير لكل من جعل مصلحة وطنه نصب عينيه، وجعل التعامل الإنساني مع الجميع فوق كل اعتبار، دون أن يفرق بين اللون والجنسية والدين.
Bat0o7@
Bat0o7@
تحس أنك تظلم نفسك في كل مرة تحاول فيها أنك تتقدم خطوتين من أجل شخص، وتلقاه نفسه يردّك عشر خطوات إلى الوراء.
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تابعوا
BarbraStreisand@ باربرا سترايزاند ممثلة ومغنية أميركية
BarbraStreisand@
باربرا سترايزاند
ممثلة ومغنية أميركية