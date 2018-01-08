أبرز تغريدات العرب: المرأة كلما تقدمت في السن ازداد جمالها الروحي

العرب

sherabdelmonem@

لما تلاقي أناسا يمكن أن يكونوا نواة معارضة محترمة، ومتعلمين جدا ودارسي اقتصاد وإدارة دولة، ويهللون لأخبار سخيفة ضد بلدهم، لا يبقى لدينا أمل.

GhinaNahfawi@

بلد أو مزرعة….لا فرق! فدساسو السم أحرار! وقاتل حيوانات متسلسل حرّ! ودوائر رسمية مجرمة يطلق عليها اسم بلديات!

Rowshanqesem@

هل تعرفون أن الكثير من المسؤولين في نظام الملالي يلجأون إلى العرافين للحصول على “أحجبة”، للتقرب إلى الولي الفقيه علي خامنئي.

fm94a@

لن يأتيك شخص يُهديك مجرة بأكملها، بينما كنت تنتظر كوكبا واحدا… لا كوكب ولا مجرة، إن أردت شيئا قم بنفسك لن ينفعك أحد غير نفسك.

Eyaaaad@

كتاب “النار والغضب” هو حديث الشارع الأميركي، إلى درجة أنه عندما تم طرحه نفدت كل النسخ خلال 15 دقيقة.

fettahdj@

في حقيقة الأمر إن كل مذيع منحاز لجهة ما. والفرق أن هناك من يدافع عن سيده بكل عصبية ووقاحة، وهناك من يتحكم في أعصابه ويكتم سره.

HossamBadrawi@

في زيارتي لعُمان اكتشفت كنزا من البشر الذي يتميز بالسلام في النفس والهدوء في التعامل، وبتواضع وكفاءة، مع تاريخ وحضارة.

a7medlsayed@

المرأة كلما تقدمت في السن ازداد جمالها الروحي وقلّ جمالها الظاهري، فطغت الروح سبحان الله، اسألي أي رجل عن زوجته سيقول عنها مثلما قيل عن أمي أو جدتي.

YasminMahfouz@

حقيقة أني أرى في تعابير الذي يسخر من الشعب السوداني أو يقل أدبه تجاهه ردا على سياسات عمر البشير، إلا تفاهة وقلة أدب.. الشعب السوداني من أطيب وأعرق الشعوب.

ishaqsiabi@

صباح الخير لكل من جعل مصلحة وطنه نصب عينيه، وجعل التعامل الإنساني مع الجميع فوق كل اعتبار، دون أن يفرق بين اللون والجنسية والدين.

Bat0o7@

تحس أنك تظلم نفسك في كل مرة تحاول فيها أنك تتقدم خطوتين من أجل شخص، وتلقاه نفسه يردّك عشر خطوات إلى الوراء.

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BarbraStreisand@ باربرا سترايزاند ممثلة ومغنية أميركية