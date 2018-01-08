الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

الجيش الليبي يرفض وضع الإرهابيين وعائلاتهم في سلة واحدة

المشير خليفة حفتر يحذر من منع عودة النازحين إلى منازلهم 'دون مبررات يسمح بها القانون'.

العرب  [نُشر في 2018/01/08، العدد: 10863، ص(4)]

حفتر يحذر من أي تجاوزات

بنغازي (ليبيا) – أعرب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر عن رفضه وضع الإرهابيين وعائلاتهم في سلة واحدة، بعد أن حذر كتائب تابعة للجيش من التصدي لعودة العائلات النازحة إلى منازلها.

وحذر خليفة حفتر في بيان أصدره مساء السبت من منع عودة النازحين إلى منازلهم “دون مبررات يسمح بها القانون”، مشيرًا إلى أنَّ “أي تجاوزات أو اعتداءات تقع على البيوت أو الممتلكات الخاصة أو العامة ستعرِّض مرتكبيها لأقصى العقوبات”. وأكد أن “بنغازي كانت ولا زالت مدينة لكل الوطنيين” مشددا على أنهم سيقفون بكل حزم وقوة في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالنسيج الاجتماعي لهذه المدينة.

وأهاب بكل من نزح عن مدينة بنغازي تغليب مصلحة المدينة وسكانها على مصلحته الشخصية الضيقة والتعاون مع رجال الأمن بالتبليغ عن الإرهابيين المطلوبين للعدالة وعدم التستر عليهم “ليعم السلم والأمن الاجتماعيين ببنغازي وكافة المدن الليبية”.

وجاء البيان بعد تكرر الشكاوى والاتهامات من قبل بعض المواطنين حول قيام كتيبة “أولياء الدم” في مدينة بنغازي بحرق وهدم ومصادَرة منازل عائلات مقاتلي “مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة وداعش”.

وأعلن الجيش الليبي نهاية ديسمبر الماضي تحرير بنغازي بشكل كامل من الجماعات الإرهابية بعد انتهاء المعارك في منطقة سيدي اخريبيش التي تحصنت فيها بقايا المتطرفين.

وشهدت المدينة طيلة السنوات الثلاث الماضية معارك ضارية دفعت السكان إلى النزوح من منازلهم. ورحب الليبيون بالبيان الذي أصدره حفتر، معتبرين إياه خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها دحض الشائعات التي يروجها تيار الإسلام السياسي بأن الحرب في مدينة بنغازي كانت حربا أهلية بين “البدو والحضر” وليست حربا على الإرهاب.

وقاتل عدد كبير من أبناء عائلات في بنغازي تنحدر أصولها من مدينة مصراتة التي يسيطر عليها تيار الإسلام السياسي، ضد قوات الجيش.

ويتهم الكثير من الليبيين مدينة مصراتة التي نزحت إليها آلاف العائلات من مدينة بنغازي، بدعم الجماعات الإرهابية بالمقاتلين والسلاح خلال الحرب على الإرهاب التي شهدتها بنغازي.

:: اقرأ أيضاً

'المؤتمر' يكلف أبوراس برئاسة الحزب لقطع الطريق على الحوثيين وهادي

دفء سياسي وتنسيق أمني كويتي سعودي

'طلاق تكتيكي' بين حركتي نداء تونس والنهضة الإسلامية

أحمد شفيق يعلن رسميا عدم الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الأردن يفكك خلية إرهابية خططت لـ'عمل تخريبي كبير'

2018-01-08

الجيش السوري يكسر الحصار على قاعدة حرستا

2018-01-08

حزب المؤتمر يبدأ بالتشظي بعد طيّ صفحة صالح

2018-01-08

ماي تتخلص من 'الوجوه الباهتة' في حكومتها

2018-01-08

ماكرون يدعو إلى تحالف بين فرنسا والصين من أجل 'مستقبل العالم'

2018-01-08

مقتل العشرات من المدنيين في قصف جوي على إدلب بسوريا

2018-01-08

مقتل 8 جهاديين في مداهمة أمنية شمال سيناء

2018-01-08

إدانة فلسطينية للتحريض الإسرائيلي ضد أونروا

2018-01-08

العراق يحظر على مجموعة كار الكردية تشغيل حقول نفط كركوك

2018-01-08

'سي.آي.إيه': الروس يحاولون تقويض الانتخابات الأميركية

2018-01-08

:: اختيارات المحرر

فيلم 'إن ذا فيد' يرهق ديان كروغر

فندق مصمم بلقطات أفلام عالمية

مشردون يجاورون الرئيس الأميركي في البيت الأبيض

الأطفال يستهلكون ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من السكر

موائد الشرق لا تهتم بحرب 'براءة اختراع' أكلة الحمص

أوبرا بخاتمة جديدة بعد 140 عاما

عالمة رياضيات أميركية: قريبا النساء يستبدلن الرجال بـ'روبوت جنسي'

المواقع الاجتماعية تحول البشر إلى علامات تجارية مسجلة

عبدالشافي ينفي انتقاله إلى الفتح السعودي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا