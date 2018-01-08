هاشتاغ اليوم: عماني إماراتي الفوز واحد في خليجي 23

مغردون يتفاعلون مع الهاشتاغ ليهنئوا عمان وشعبها بالفوز، ويؤكدون أن حصول المنتخب العماني على الكأس لا ينتقص من قيمة المنتخب الإماراتي وخاصة اللاعب عموري.

العرب

الفوز واحد وشعب واحد

مسقط - مازالت أصداء فوز المنتخب العماني في كأس الخليج تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، وكان لافتا حجم الترحيب والروح الرياضية للمشجعين الخليجيين، الذين هنأوا عمان وشعبها بهذا الفوز، ودشن الناشطون هاشتاغات عديدة مثل، #عمان_الإمارات_الفوز_واحد، #أنتم_أبطالنا، وغيرها، وقد شهدت مشاركات من شخصيات إعلامية عربية وخليجية

وكتبت الإعلامية العراقية سهير القيسي:

Souhair_Alqaisi@

شكرا للأداء الرائع من كلا الفريقين .. #الإمارات #عمان‏.

وقال الإعلامي البحريني خالد الشاعر في تغريدة:

‏khaled_alshaer@

مبروك أهل #عمان الفوز بـ#خليجي23.

مباراة أخوية جميلة بين #الإمارات_عمان_الفوز_واحد. ويبقى #خليجنا_واحد.

وبارك مغرد إماراتي للمنتخب العماني وكتب:

Mood@

الإمارات_عمان، مبروك فوز المنتخب العماني الشقيق. تستحقون أن نبارك لكم من الإمارات يا أطيب شعب.

وعلق مغرد آخر:

JamalhusA@

لقد فازوا منذ زمن بعيد بأهم “بطولة” في التاريخ. سأطلق عليه: الشعب الذي لا يكرهه أحد. وترجمتها: الشعب الذي يحبّه الجميع، عمان.

وكتب آخر:

YaMsh3L@

والله عن هذا اللعب.. الفريقان يستحقان الكأس. شكرا عيال قابوس وشكرا لعيال زايد على هذا اللعب الجميل.

وقال ناشط:

2616Y@

الإمارات_عمان فرحة الانتصار والفوز لمنتخبنا العماني الغالي على قلوبنا فرحة لا توصف يستحق رجال قابوس التشجيع، ولا ننتقص من حق المنتخب الإماراتي الشقيق وخاصة اللاعب عموري الذي يعد من أفضل اللاعبين على مستوى آسيا والخليج، هارد لك يا كابتن تبقى نجما رغم كل الظروف.

وكتبت مغردة:

E3lamia_ @

الجميل في الموضوع أن الكل فرح، إماراتي عماني بحريني سعودي كويتي، الله لا يغير علينا #الإمارات_عمان.

وقال ناشط إماراتي في تغريدة:

MemeMahra@

مبروك لمنتخب عمان الشقيق وهاردلك لمنتخبنا الغالي.

وكتبت الإعلامية السعودية لجين عمران:

Lojain_omran@

أجمل التهاني و التبريكات لكل عماني و عمانية و لكل محب لعمان و أهلها الراقيين .. الفوز كان بجدارة و استحقاق ما شاءالله عليكم..