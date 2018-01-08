أردنيون يستغيثون من الاحتيال الإلكتروني

قراصنة الإنترنت يحثون المستخدمين على المشاركة في مسابقات وهمية تعدهم بجوائز مالية ضخمة، بهدف الحصول على أرقام بطاقاتهم الائتمانية وسحب ما فيها من أرصدة.

العرب

جوائز وهمية لسرقة الأرصدة البنكية

عمّان – طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التدخل لوقف ما أسموه “النصب الإلكتروني” بعد تزايد وقوع مواطنين في شراكهم.

وأوضح ناشطون أن قراصنة الإنترنت يلجأون إلى نشر إعلانات على فيسبوك وواتساب لحث المواطنين على المشاركة في مسابقات وهمية تعدهم بجوائز مالية ضخمة، ليتبين أن الأمر ما هو إلا استدراج للمواطنين للحصول على أرقام بطاقاتهم الائتمانية وسحب ما فيها من أرصدة.

ورغم أن هذه الحيلة قديمة ويعلمها أغلب المستخدمين إلا أنها أصبحت تتم بأساليب جديدة ومتنوعة.

وبدأت الرسائل الإلكترونية منذ بداية العام الجديد، وغالبا ما يدور فحواها حول “كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد قامت شركة (…) بإطلاق المسابقة الأكبر في الوطن العربي وهي ربح سيارة جديدة كليا مقدمة من شركة (…) الرسمية ولم تبق الآن إلا 500 سيارة فقط نتمنى أن تكون الفائز القادم. جرب المسابقة من هنا”.

ويحاول قراصنة الإنترنت بهذه الكلمات الإيقاع بضحاياهم من خلال الطلب منهم الدخول إلى رابط معين يتم إرساله عبر تطبيق فيسبوك أو واتساب.

وقال مستخدمون إن القراصنة يدعون بداية أن المشاركة مجانية ومن ثم تبدأ عملية الاحتيال بإبلاغ الضحية بفوزه بمبلغ مالي كبير أو سيارة فارهة وكل ما عليه هو إرسال رسوم بريديه أو مبلغ مالي صغير، وبعد استجابته يقومون برفع المبلغ لغايات تحويل الأموال أو شحن الهدية.

وقال أحد المستخدمين إنه صدّق عملية الربح وقام بإرسال 100 دولار كدفعة أولى للقائمين على الجائزة “الوهمية”، وبحسب الصفحة المزورة هم شخصيات هامة في بلد عربي، إضافة إلى وسيط محلي، مشيرا إلى أنه صدق الأمر لأن الشخصية الهامة لها صفحة على فيسبوك تظهر متابعة الآلاف لها غير أنها فعليا صفحة مزورة باسم تلك الشخصية.

وأصدر الأمن العام تحذيرات عديدة إلا أن البعض من المستخدمين مازالوا يقعون فريسة الاحتيال الإلكتروني، وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي إنه ورغم كل التحذيرات التي تصدرها المديرية حول الجرائم الإلكترونية بعدم الثقة بأي شخص يتوارى خلف الشاشات الإلكترونية خاصة بالنسبة إلى الصفحات المشبوهة أو المزورة وبأسماء وهمية ويسهل كشفها من قبل أي مراقب أو متابع أو خبير في الشؤون التقنية، مشيرا إلى أنه ورغم كل التحذيرات، إلا أن البعض يقع فريسة لمجهولين ممن يطلقون جوائز مجزية وهمية.