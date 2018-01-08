ألمانيا تخطط لطرد المهاجرين المعادين للسامية

التحالف المسيحي المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي سيقدمان مسودة اقتراح للبرلمان الألماني لسن قانون لطرد المهاجرين المعادين للسامية.

العرب

مشروع قيد الدرس

برلين – نشرت صحيفة “فيلت” الألمانية، واسعة الانتشار، مسودة اقتراح سيقدم للبرلمان الألماني من قبل التحالف المسيحي المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي، لسن قانون لطرد المهاجرين المعادين للسامية.

ويسعى التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية إلى طرد المهاجرين المعادين للسامية، حيث جاء في مسودة اقتراح للكتلة البرلمانية للتحالف “من يرفض الحياة اليهودية في ألمانيا أو يشكك في حق إسرائيل في الوجود، لا يمكن أن يكون له مكان في بلدنا”.

وبحسب المسودة التي من المقرر طرحها في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يناير الجاري، يتعين على البرلمان مطالبة الحكومة بالعمل على تطبيق الإمكانيات المتاحة في قانون الإقامة بمحافظات لطرد الأجانب المعادين للسامية من ألمانيا.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ستيفان هاربارت “يتعين علينا مواجهة معاداة السامية من جانب المهاجرين المنحدرين من أصول عربية ودول أفريقية بحسم”. وأضاف هاربارت “لا بد من تطبيق مبدأ الوقاية واستخدام كافة الأساليب بما في ذلك إمكانية طرد الأجانب لمواجهة معاداة السامية المصدرة إلينا”، مؤكدا أنه يجب أن يكون واضحا لكل لاجئ أن “من يدعو إلى الكراهية المعادية للسامية، ويرفض الحياة اليهودية في ألمانيا، لا يمكن أن يكون له مكان في بلدنا”.

وتأتي مسودة الاقتراح قبيل إحياء ذكرى محرقة النازية (هولوكوست)، التي راح ضحيتها الآلاف من اليهود خلال حقبة حكم النازية، وبعد سلسلة من الاحتجاجات في برلين رفعت خلالها شعارات مناوئة لليهود، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وقال ستيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة الألمانية إن حكومته تدين بشدة التظاهرات التي خرجت في مدن ألمانية، وأعرب المشاركون فيها عن “كرههم” لإسرائيل واليهود.