فيلم 'إن ذا فيد' يرهق ديان كروغر

الممثلة ديان كروغر تؤكد أنها تحتاج إلى وقت كي تعيد ترتيب حياتها من جديد حيث تريد التوقف قليلا عن التمثيل.

العرب

منهكة جسديا

برلين- بعد مشاركة الممثلة الألمانية الأصل ديان كروغر في الفيلم الألماني “إن ذا فيد”، وأدت فيه دور امرأة قتل زوجها وابنها في هجوم، شعرت بأنها “منهكة جسديا” وتريد التوقف قليلا عن التمثيل.

وقالت كروغر “لم أمثل فيلما منذ فترة طويلة، شعرت فقط أني لا أستطيع. كنت أشعر وكأنني أغرق”، وأضافت “كنت أحتاج وقتا لنفسي كي أعيد ترتيب حياتي من جديد”.

ولعبت كروغر التي اشتهرت في أفلام مثل “تروي” و”إنغلوريس باستردز”، دور كاتيا في فيلم “إن ذا فيد” للمخرج فاتح أكين، والتي تزوجت زوجها وهو في السجن.

وبعد سنوات تتسبب مأساة مفجعة في مقتل الزوج بينما تشك كاتيا خلال سعيها وراء الحقيقة في أن النازيين الجدد ربما كانوا السبب في ما حدث.

وقال أكين، وهو مخرج ألماني من أصل تركي، إنه أراد إلقاء الضوء على العنصرية والنازيين الجدد.