يوفنتوس يفتقد جهود مهاجمه باولو ديبالا

14 هدفا سجلها ديبالا هذا الموسم لفائدة يوفنتوس وساعد في تسجيل ثلاثة أهداف أخرى.

العرب

اصابة تبعده لمدة شهر

روما – أفادت صحف إيطالية أن المهاجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس باولو ديبالا، تعرض السبت لإصابة في الفخذ الأيمن قد تبعده عن صفوف ناديه بطل الدوري لمدة شهر. وتعرض ديبالا للإصابة خلال مباراة فريقه ضد كالياري (1-0).

وقال نادي “السيدة العجوز” في بيان إن ديبالا تعرض لتمزق “يمكن وصفه بأنه خفيف إلى متوسط”، من دون أن يشير إلى الفترة الزمنية التي يتوقع أن يغيب اللاعب خلالها. وأشارت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” إلى احتمال غياب الدولي الأرجنتيني البالغ 24 عاما، ما بين 30 إلى 40 يوما، بينما أشارت “لا غازيتا ديللو سبورت” إلى أن مدة الغياب ستكون شهرا “كحد أقصى”.

ويلاقي يوفنتوس توتنهام هوتسبر الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. وبذلك تحوم الشكوك حول مشاركة باولو ديبالا مع البيانكونيري ضد توتنهام يوم 13 فبراير المقبل.

وأصدر نادي يوفنتوس بيانا يشير فيه إلى أن المهاجم الأرجنتيني، خضع صباح الأحد لفحص بالرنين المغناطيسي، وأشار البيان إلى أن ديبالا سيبدأ على الفور عملية التعافي وإعادة التأهيل، وستحدد فترة غيابه عن اللعب على وجه الدقة خلال الأيام المقبلة.

وسيحاول ديبالا الآن استغلال فترة توقف الدوري الإيطالي لأسبوعين لبدء عملية التعافي. وسجل ديبالا هذا الموسم 14 هدفا لليوفي وساعد في تسجيل ثلاثة أخرى، علما بأن يوفنتوس يحتل حاليا وصافة الدوري الإيطالي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.