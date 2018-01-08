غيغز و أونيل يتنافسان على تدريب ستوك سيتي

النادي يتطلع للتعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت ممكن.

العرب

أكثر من اسم مقترح لتدريب الفريق

لندن – يتصدر ريان غيغز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق ومايكل أونيل مدرب منتخب إيرلندا الشمالية قائمة المرشحين لتدريب ستوك سيتي الإنكليزي، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

وأقدم ستوك سيتي مساء السبت على الإطاحة بمدربه مارك هيوز في أعقاب الخروج من الدور الـ64 لكأس الاتحاد الإنكليزي على يد فريق كوفنتري المنافس بدوري الدرجة الثالثة.

وتولى هيوز تدريب ستوك لأربعة أعوام ونصف العام وقاد الفريق لإنهاء الدوري الإنكليزي في المركز التاسع في أول ثلاث سنوات من عمله. ولكن ستوك عانى كثيرا هذا الموسم حيث استقبلت شباكه 47 هدفا خلال 22 مباراة وخسر ثماني مرات في آخر 11 مباراة.

وذكر ستوك في بيان له “نود أن نوجه الشكر لمارك هيوز على ما قدمه للنادي على مدار أربع سنوات ونصف السنة، وأبرزها قيادته الفريق إلى المركز التاسع في ثلاثة مواسم متتالية في الدوري الممتاز ونتمنى له النجاح في مستقبله”.

وأضاف البيان “يتطلع النادي للتعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت ممكن ولن ندلي بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي”.