زيدان يوقف صفقة الحارس كيبا أريزابالاغا

هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير ومهاجم منتخب إنكلترا، ارتبط كثيرا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

العرب

إيقاف التعاقد

مدريد – اتخذ مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، قراره بشأن التعاقد مع حارس أتلتيك بيلباو، كيبا أريزابالاغا، في ظل الإصابات المتلاحقة لكيلور نافاس وهبوط مستوى كيكو كاسيا. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان قرر إيقاف التعاقد مع كيبا، وإعطاء الثقة الكاملة لكيلور نافاس وكيكو كاسيا، على الأقل إلى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا للصحيفة، فإن زيدان “يرغب في حماية فريقه”، ويعتقد أن قدوم حارس آخر سيكون مضرا بالمجموعة و”بالتعايش المثالي الذي بين اللاعبين”، كما أنه أخبر الرئيس فلورنتينو بيريز برأيه هذا أثناء التواجد في أبوظبي، غير أنه ترك الباب مفتوحا لوصول الحارس كيبا في الصيف المقبل. وكان المدرب الفرنسي صرح قائلا “حاليا لن نقوم بالتعاقد مع أي حارس مرمى”، وهذا من أجل حماية الحراس الأربعة، نافاس وكاسيا ولوكا وموحا؛ من الأخبار التي تتداولها الصحف هذه الأيام، وخاصة المتعلقة بخروج الحارس الثاني كيكو كاسيا بعد قدوم كيبا.

تعاقدات أخرى

أضاف زيدان بعد سؤاله عن حراسة المرمى “إنه فريقي، وسأقوم بالدفاع عنه حتى النهاية”، ولكنه لم يغلق الباب أمام تعاقدات أخرى حيث قال “سنبقى متيقظين إلى غاية يوم 31 من الشهر الجاري”. وهذه ليست المرة الأولى التي يوقف فيها “زيزو” التعاقد مع حارس مرمى، فبحسب صحيفة ماركا، في سنة 2016 اقترح المدرب الفرنسي على الإدارة عدم شراء حارس مانشستر يونايتد، دافيد دي خيا، وذلك من أجل “الحفاظ على الجو الإيجابي السائد بين اللاعبين”. وحذر الفرنسي زين الدين زيدان من صعوبة المباريات القادمة وقال “اللحظات التي ينبغي أن نكون خلالها في المستوى وإظهار قوتنا تحمسني كثيرا، أمامنا عدة أشهر من المنافسة، ليس لدينا هامش للخطأ، وفي كل مرة نرتكب فيها خطأ ندفع الثمن”.

ذوعن إصابة مدافعه راموس، علق زيدان “نعلم أننا نخسر الكثير بغيابه لأنه قائد الفريق. نريده معنا دائما لكن هذه أمور تحدث في كرة القدم”. وعن نجم الريال البرتغالي كريستيانو رونالدو، استبعد المدرب الفرنسي رحيل المهاجم كما ألمحت بعض وسائل الإعلام. وأكد “كريستيانو لاعب ريال مدريد أعتقد أنه يريد إنهاء مسيرته هنا، لا أتخيله يلعب في أي مكان سوى في هذا النادي”.

وارتبط اسم هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير ومهاجم منتخب إنكلترا، كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية الموسم الجاري. ووفقا لصحيفة ديلي ميرور، فإن إدارة نادي توتنهام قد أخبرت نظيرتها في ريال مدريد بأن الحصول على خدمات هاري كين، البالغ من العمر 24 عاما، سيكلف خزينة الميرينجي مبلغا قيمته 300 مليون جنيه إسترليني على الأقل! وأضافت أنه من المتوقع أن يضم ريال مدريد اسما كبيرا في خط الهجوم الصيف المقبل، علما بأن لوس بلانكوس سبق لهم التعاقد من توتنهام، مع الجناح الويلزي غاريث بيل ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش. ولفت هاري كين الأنظار إليه بتألقه العام الماضي 2017، والذي أنهاه كهداف للعالم برصيد 56 هدفا، متفوقا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد، وهو ما جعل تقارير تربطه بالانتقال إلى كبرى الأندية ومنها الفريق الملكي. ويرى مسؤولو ريال مدريد أن الفريق بحاجة لرأس حربة مميز، في ظل تراجع مستوى كريم بنزيمة الذي يحظى بثقة كبيرة من مدربه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

نجم جديد

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحافية أن نادي ريال مدريد الإسباني مازال مهتما بالاستعانة بخدمات مهاجم فالنسيا الشاب، خلال الفترة المقبلة. ووفقا لصحيفة آس فإن نادي الخفافيش سيرفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الشاب فيران توريس من 8 إلى 25 مليون يورو، بنهاية الشهر الجاري، وسيتم تسجيله رسميا ضمن الفريق الأول.

وحسب الصحيفة فإن رفع الشرط الجزائي لن يشكل عائقا أمام رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب، حيث أن 25 مليون يورو مبلغ قليل بالمقارنة مع الأسعار الخيالية في سوق الانتقالات حاليا، وعلى سبيل المثال دفع الملكي 45 مليون يورو لضم الموهبة البرازيلية الشابة فينيسيوس جونيور من فلامنغو. وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ستراقب البالغ من العمر 17 عاما عن كثب ابتداء من 1 فبراير المقبل، بعد أن يصبح بشكل رسمي عضوا في الفريق الأول لفالنسيا. وسيكون تألق اللاعب على مستوى الكبار من عدمه هو الفيصل الذي سيحدد ما إذا كان ريال مدريد سيتقدم بعرض لضمه في المستقبل أم لا.