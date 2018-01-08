متفرقات: ترويسي يرفض منح فرصة اتحاد جدولة مستحقاته

رافائيل نادال ينضم إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش ضمن قائمة المشاركين في بطولة كويونغ الكلاسيكية التي تأتي استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة.

العرب

ترويسي يريد تسلم المبلغ بالكامل

◄ تخشى إدارة اتحاد جدة برئاسة حمد الصنيع من تشديد العقوبة الموقعة على النادي من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد رفض الأسترالي جيمس ترويسي لاعب العميد السابق، جدولة مستحقاته المالية المتأخرة مفضلا تسلم المبلغ بالكامل، والذي يقترب من مليون يورو تقريبا.

وكان ترويسي قد تسبب في منع الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد على المستويين المحلي والخارجي خلال فترتين للقيد، تنتهيان بالانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بسبب عدم وفاء النادي بقيمة عقده.

◄ انضم رافائيل نادال المصنف الأول على العالم إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش ضمن قائمة المشاركين في بطولة كويونغ الكلاسيكية التي تأتي استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الجديد.

وأكد منظمو بطولة كويونغ مشاركة نادال في البطولة ضمن استعداداته لأستراليا المفتوحة التي تنطلق في 15 يناير الجاري. وسيستغل نادال بطولة كويونغ لاختبار حالة ركبته بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نهاية العام الماضي وأجبرته على الانسحاب.