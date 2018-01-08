الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

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الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

عبدالشافي ينفي انتقاله إلى الفتح السعودي

نادي سموحة المصري يعلن تلقيه عرضا من إدارة التعاون السعودي، للتعاقد مع الحارس المصري محمد أبوجبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

العرب  [نُشر في 2018/01/08، العدد: 10863، ص(22)]

محمد عبدالشافي باق مع أهلي جدة

الرياض - أكد المصري محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة أنه لا يعرف أي شيء عن صفقة انتقاله إلى صفوف الفتح، رغم إعلان ناديه بشكل رسمي عن إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

وقال عبدالشافي في تصريحات صحافية عقب الفوز على الشعلة 2-0 والتأهل لدور الستة عشر للكأس، إن إدارة النادي أبلغته باستمراره ضمن صفوف الفريق، مؤكدا أنه باق مع الأهلي حتى آخر يوم في عقده.

وأوضح “لا أعرف إذا ما كانت مواجهة الشعلة في الكأس هي الأخيرة لي بقميص الأهلي من عدمه، عموما أنا مستمر مع الفريق ولم أوقع على أي عقود بشكل رسمي حتى الآن”.

وكان الأهلي أعلن انتقال عبدالشافي “شيفو” إلى الفتح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، في الوقت الذي أعلن فيه التعاقد مع مواطنه مؤمن زكريا قادما من الأهلي المصري.

وفي سياق آخر أعلن نادي سموحة المصري عن تلقيه عرضا من إدارة التعاون السعودي، للتعاقد مع الحارس المصري محمد أبوجبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويضم التعاون بين صفوفه الحارس المصري المخضرم عصام الحضري، الذي انتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد انتهاء مسيرته مع فريقه السابق وادي دجلة.

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عبدالشافي ينفي انتقاله إلى الفتح السعودي

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