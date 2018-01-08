بنشرقي على رادار أندية عربية كبرى

سوق انتقالات الشتاء ينطلق بإيقاعات باردة، باستثناء صفقة تعاقد الرجاء البيضاوي مع منير عوبادي، واقتراب الوداد من التعاقد مع اللاعب الغاني دانييل دجي أجي.

العرب

الجزيرة والعين الإماراتيين يرغبان في ضم بنشرقي

الرباط - تلقى نادي الوداد البيضاوي عرضين احترافيين من الدوري الإماراتي، للحصول على خدمات لاعبه أشرف بنشرقي خلال الفترة المقبلة. ولم يحسم الوداد موقفه بشأن رحيل نجمه الأول أشرف بنشرقي للجزيرة أو العين، بعدما أكد رئيس النادي المغربي سعيد الناصيري، في تصريحات سابقة، رغبته في انضمام اللاعب لفريق أوروبي كبير.

ويمر أشرف بنشرقي مؤخرا بفترة تراجع فني مع الوداد ويغيب حاليا عن أجواء المباريات، إذ يخضع لمتابعة من طبيب المنتخب المغربي المحلي في المعسكر الذي يقيمه حاليا بالرباط.

ومن ناحية أخرى خيمت حالة من التوتر على الحصة التدريبية للاعبي الوداد البيضاوي، قبل مباراتهم المرتقبة الاثنين، أمام نادي الكوكب المراكشي، ضمن مؤجلات الدوري المغربي.

4 هزائم تلقاها الوداد خلال آخر 6 مواجهات، وظهر الإحباط على اللاعبين

وظهر الإحباط وانخفاض المعنويات على اللاعبين خلال هذه الحصة، بسبب مرور الوداد بمرحلة صعبة، حيث تلقى 4 هزائم خلال آخر 6 مواجهات. كما ساهمت تصريحات المدرب الحسين عموتة الأخيرة، والتي شهدت تلميحات لإمكانية مغادرة النادي، في توتر الأجواء في المران وسط غموض كبير حول مدى إمكانية استمرار المدرب في موقعه خلال الفترة المقبلة.

وانطلق سوق انتقالات الشتاء المغربي بإيقاعات باردة، ودون عناوين بارزة باستثناء صفقة وحيدة، هي تعاقد نادي الرجاء البيضاوي مع منير عوبادي، والمُعطلة في انتظار التأشير عليها من طرف اتحاد الكرة المغربي، بسبب الضائقة المالية التي يعانيها الرجاء.

كما اقترب نادي الوداد من التعاقد مع اللاعب الغاني دانييل دجي أجي، في وقت لم تتحرك فيه بقية الأندية، بل منها من أعلن عدم رغبته في إبرام صفقات جديدة، كما هو حال نادي أولمبيك آسفي.

وتتريث الأندية المغربية في توقيع صفقات شتوية، بسبب ما تعانيه من أزمات مالية خانقة ولارتفاع أسعار بعض اللاعبين المرتبطين بعقود مع أندية أخرى.

وخلافا لموضوع التعاقدات، تميزت هذه الفترة بمغادرة بعض اللاعبين صوب دوريات عربية، أبرزهم عبدالرحيم مقران من الحسيمة وعمر المنصوري من آسفي ورضاالله هجهوج من الوداد، حيث انتقل الثلاثي لنادي اتحاد كلباء الإماراتي.