عثرة خليجي 23.. تؤرق زاكيروني

الاتحاد الإماراتي سيحقق في أسباب فشل المنتخب في الفوز بلقب خليجي 23 بعد تداول معلومات بأن هناك عددا من لاعبي المنتخب الإماراتي قد سهروا ليلة المباراة النهائية.

العرب

زاكيروني يتمسك بالمشاركة في البطولة الدولية الودية بتايلاند

دبي - تستعد لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم لعقد اجتماع مهم خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة تداعيات فشل المنتخب الوطني في الفوز بلقب خليجي 23 في الكويت، بعد الهزيمة أمام عمان في النهائي.

وسيتقدم عبدالله صالح مشرف المنتخب الإماراتي ومعه المدرب ألبرتو زاكيروني بالتقرير النهائي لهذه البطولة، والتي شهدت أحداثا ساخنة في اليوم قبل الأخير من البطولة من جانب المنتخب الإماراتي.

وقبل أن تشد بعثة المنتخب الإماراتي رحالها من الكويت إلى دبي أطلق رئيس الاتحاد الإماراتي مروان بن غليطة عدة تصريحات نارية، حيث قال “زمن المجاملة قد ولى ولن ينفع نجومنا الكبار، لأن الشارع الرياضي أصبح أكثر خبرة وفهما للواقع الرياضي، وأن اللاعب المخطئ سينال عقابه الفوري في حال ثبوت الخطأ”.

وجاء هذا التصريح وتصريحات أخرى بعد تداول معلومات بأن هناك عددا من لاعبي المنتخب الإماراتي قد سهروا ليلة المباراة النهائية، وهو ما جعل تركيزهم يتناقص في المباراة النهائية الجمعة الماضية والتي انتهت بفوز عمان 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وقد أعلن مروان بن غليطة عن تشكيل لجنة تحقيق فورية لبحث الموقف من كافة الجوانب.

وتابع قائلا “المنتخب لم يظهر بالمستوى المأمول له في معظم المباريات بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين الكبار، وما حدث في البطولة لن يمر مرور الكرام”.

مروان بن غليطة: نفتقد في المنتخب إلى القائد الحقيقي، الذي يستطيع القيادة

انتقادات لاذعة

واصل رئيس الاتحاد الإماراتي انتقاده لأداء المنتخب، قائلا في تصريحات “نفتقد في صفوف المنتخب إلى القائد الحقيقي الذي يستطيع قيادة اللاعبين داخل الملعب، وفي كل المنتخبات يوجد لاعب يقوم بهذه المهمة، وحتى منافسنا العماني كان يمتلك قائدا بالملعب يوجه اللاعبين ولديه خبرة كبيرة، وهذا الأمر مشكلة واضحة ولا بد أن ندرسه مجددا، وعلى لاعبينا أن يدركوا أنهم لا يلعبون لأنفسهم فقط، وإنما يلعبون باسم المنتخب وعليهم واجب أن يقدموا أفضل ما لديهم في التدريبات والمباريات”.

وما قدمه المنتخب الإماراتي بشكل عام في بطولة الخليج في نسختها الـ23 لم يكن مقنعا للشارع الكروي الإماراتي في ظل العقم التهديفي الذي يلازم الفريق، فالمنتخب وصل للنهائي بتسجيل هدف واحد فقط جاء من ضربة جزاء في أول مباراة بالبطولة في شباك المنتخب العماني، وصحيح أن شباك الإمارات لم تهتز فعليا في الوقتين الأصلي والإضافي طوال مباريات البطولة، لكن الأداء الهجومي والمستوى الفني للفريق الذي يستعد لاستضافة نهائيات كأس أمم آسيا العام المقبل 2019، أثارا مخاوف الشارع الكروي الإماراتي.

ومن جانبه أبدى زاكيروني تمسكه بالمشاركة في البطولة الدولية الودية بتايلاند التي تقام أواخر مارس القادم، لوجود منتخبات قوية ستشارك بها واعتبارها محطة مهمة في سبيل تجهيز الإمارات للنهائيات الآسيوية التي ستقام على أراضيها.

واعتذر زاكيروني عن عدم تحقيق المنتخب الإماراتي للقب خليجي 23، قائلا “تمنيت العودة من الكويت باللقب وكنا قريبين للغاية، لكن عدم التوفيق غاب عن الفريق، إضافة إلى معاناة معظم اللاعبين من الإجهاد جراء خوض مباراة قوية أمام العراق قبل 48 ساعة من لقاء منتخب عمان”.

مباراة مهمة

يشهد ملعب محمد بن زايد الاثنين مباراة مهمة للغاية في أبوظبي تجمع الجزيرة مع الوحدة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم. وجرى تأجيل المباراة لهذا الموعد نظرا لانشغال الجزيرة بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي حل فيها الفريق في المركز الرابع.

وقوة المباراة تأتي في ظل رغبة حامل اللقب في استعادة هيبته، حيث يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 16 نقطة من عشر مباريات في حين يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 20 نقطة.