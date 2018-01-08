الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

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الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

إطلاق ورشات القراءة الإبداعية في الإمارات

المبادرة تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين اتحاد كتاب الإمارات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، لتفعيل الأثر المجتمعي للثقافة والأدب عبر الكتابة والقراءة والتأليف والنشر.

العرب  [نُشر في 2018/01/08، العدد: 10863، ص(15)]

حبيب الصايغ: اهتمامنا موصول بالاستثمار في الإبداع والأدب والقراءة

أبوظبي - يطلق اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ورشات القراءة الإبداعية في مقرات الاتحاد بأبوظبي في 8 يناير الجاري، والشارقة في 10 يناير، ورأس الخيمة في 17 يناير، ودبي في 19 يناير، ويقدم هذه الورشات الأستاذ سامي كعوش.

ولفت حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إلى أن مبادرة رواق الأدب والكتاب ستنتظم بالتعاون بين اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ومجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون.

وأكد الصايغ أن هذه المبادرة تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين، ترجمة لإيمانهما المشترك بأهمية تفعيل الأثر المجتمعي للثقافة والأدب عبر الكتابة والقراءة والتأليف والنشر.

وقال الصايغ “يأتي في مقدمة اهتماماتنا الاستثمار في الإبداع، والأدب والقراءة، لأجل ذلك نعمل على تنسيق، المبادرات الثقافية وتوحيد الجهود بين الجهات وبخاصة الجمعيات ذات النفع العام، لما في ذلك من تأطير للقدرات وترشيد للكلفة وتعزيز لمجتمع المعرفة واقتصادها المستدام”.

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