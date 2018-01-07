رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق يعلن تراجعه عن يخوض انتخابات الرئاسة

رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق يعلن رسميا تراجعه عن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى هذا العام.

العرب

خطوة متوقعة

القاهرة - أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق اليوم الأحد أنه قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى هذا العام.

وجاء اعلان شفيق في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر قال فيه "كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته (من قرار الترشح لانتخابات الرئاسة) أثناء وجودي بدولة الإمارات، مقدرًا أن غيابي لفترة ذادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا الحبيب من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".

وأضاف "بالمتابعة للواقع رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة؛ لذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية".

وكان شفيق (76 عاما)، وهو قائد سابق للقوات الجوية، قد ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012 وهزم بفارق ضئيل أمام الإخواني محمد مرسي الذي تمت إزاحته من الرئاسة بعد انتفاضة شعبية في يونيو 2013.

يذكر أن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية قال في وقت سابق إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يوم الاثنين. وأضاف أن مؤتمرا صحفيا سيعقد لهذا الغرض.

ويتوقع أن تبدأ إجراءات عقد الانتخابات الشهر المقبل وأن تجرى في أبريل.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب عام 2014 إلى الآن اعتزامه السعي للبقاء في المنصب لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو المقبل.