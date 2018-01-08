اختلال حموضة الجسم يسبب الشعور بملوحة الفم

شرب كميات كبيرة من الكوكا كولا أو القهوة أو المشروبات الكحولية يؤدي إلى سحب كميات الماء من الجسم، ما يؤدي بالنتيجة إلى خلل في نسبة الحموضة.

العرب

الطعم المالح يظهر في الفم بشكل مفاجئ

برلين - تظهر أحيانا الملوحة في الفم حتى يكاد المرء لا يشعر بطعم الغذاء ولا السوائل التي يتناولها. وأسباب هذه الظاهرة مختلفة ودقيقة، يحددها فريق من الباحثين. ونشر الموقع الألماني “دويتشه فيله” تقريرا جاء فيه أن الطعم المالح يظهر في الفم بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار، الأمر الذي يثير الاستغراب.

فيتساءل المرء عن السبب الذي يجعل كل شيء يتناوله مالحا؟ ومن المعروف أن حاسة التذوق تتأثر بعوامل كيميائية مختلفة نتيجة مواد غذائية سائلة أو الأطعمة التي تدخل الفم أو حتى في حال التأثر برائحة معينة. وعلميا ينتشر حوالي 10 آلاف برعم ذوق على اللسان. وتُقسم مناطق التذوق إلى خمس مناطق على شكل حلقات. وفي المنتصف تقع حلقة الطعم المر، تحيط بها حلقة الطعم المالح، ثم الحامض، فالحلو وأخيرا بقية اللسان.

وكان يعتقد أن قنوات الناتوريوم في الخلايا النسيجية في الجسم مسؤولة عن ظهور الملوحة في الفم. ثم ظهر اعتقاد يؤكد أن السبب هو اختلاف درجة الحموضة داخل الخلايا والذي يحفّز براعم الذوق على العمل، وأن أي خلل في درجة الحموضة داخل الخلايا يتسبّب في ظهور الملوحة داخل الفم.

وهناك أسباب كثيرة لهذا الخلل بحسب ما نقل موقع “غيزوندهايتس فاكتن” الطبي، ومنها: الجفاف في الجسم الذي يحدث نتيجة فقدان كمية كبيرة من الماء، والذي يتسبب في اختلال درجة الحموضة بالجسم. ويأتي فقدان الماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو التعرّق كثيرا لأسباب طبيعة أو غير طبيعية، أو تناول مواد غذائية تمتص كميات كبيرة من الماء.

كما أن شرب كميات كبيرة من الكوكا كولا أو القهوة أو المشروبات الكحولية يؤدي إلى سحب كميات الماء من الجسم، ما يؤدي بالنتيجة إلى خلل في نسبة الحموضة.

ويحدث الخلل أيضا نتيجة النقص الغذائي، والذي يؤدي إلى نقص في الفيتامينات، بالإضافة إلى النقص في عناصر معدنية مثل الكروم والحديد واليود والزنك وعنصر السيلينيوم. وهذه العناصر تنتج للجسم مركبات من الناتوريوم والكلوريد التي تفعل نسبة الحموضة المسؤولة عن عمل براعم الذوق على اللسان. عدم التوازن في نسبة العناصر المذكورة ينتج عنه خلل في عمل الحموضة في الجسم.

كما أن هناك أسبابا كثيرة أخرى لظهور الملوحة في الفم، منها: الحموضة الزائدة في الفم بسبب تناول مواد حمضية. مثل بعض العلاجات الطبية، بالخصوص المضادات الحيوية، إذ تظهر الملوحة بعد تناولها كعارض جانبي، وذلك بسبب حدوث خلل في عمل براعم التذوق، أو بسبب الخلل في الحواس الأخرى كحاسة الشم أو أمراض الفم واللسان وحتى المشكلات في الأسنان، بحسب ما يذكر موقع “4 جي هيلث” الطبي.

وهناك أيضا الأمراض التي تصيب الغدد اللعابية وحتى أمراض الكلية والكبد والسكري يمكن أن تتسبب في ظهور الملوحة في الفم، بحسب ما نقل موقع “غيزوندهايتس فاكتن” الطبي. ولمعالجة هذه الحالة ينصح الخبراء بالإجراءات التالية:

*شرب الكثير من الماء في حال الجفاف وعدم تناول الكحوليات والقهوة والكوكا كولا.

* تناول مشروبات تحتوي على عناصر معدنية مغذية ومهمة لعمل نسبة الحموضة في الجسم (الكروم والحديد واليود والزنك وعنصر السيلينيوم).

* التقليل من الضغوط الحياتية التي تتسبب أحيانا في ظهور الملوحة بعد تأثيرها على صحة الجسم.

*تنظيف وغسل الفم بطريقة صحيحة.