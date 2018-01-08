الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

الكحوليات تدمر خلايا الجسم وتسبب السرطان

تناول المشروبات الكحولية ينتج مواد كيمائية ضارة بجسم الإنسان يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أذى دائم بالحمض النووي والخلايا الجذعية وتزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.

العرب  [نُشر في 2018/01/08، العدد: 10863، ص(17)]

مضار صحية

لندن - أظهرت إحدى الدراسات أن تناول المشروبات الكحولية ينتج مواد كيمائية ضارة بجسم الإنسان يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أذى دائم بالحمض النووي والخلايا الجذعية وتزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.

واستخدم علماء بريطانيون يعملون على فئران التجارب في معمل تحليل الكروموسومات وتسلسل الحمض النووي لدراسة الخلل الجيني الناتج عن الأسيتالديهايد، وهي مادة كيميائية ضارة يفرزها الجسم عندما يهضم المواد الكحولية.

وقدمت النتائج التي توصلوا إليها المزيد من التفاصيل عن كيف يزيد احتساء الخمور من فرص الإصابة بسبعة أنواع من السرطان ومنها الأنواع الشائعة مثل سرطان الثدي وسرطان الأمعاء، وأظهرت كذلك كيف يسعى الجسم إلى مقاومة الضرر الذي تحدثه الخمور.

وقال كيتان باتل، الأستاذ بمعمل مجلس الأبحاث الطبية للبيولوجيا الجزيئية والذي شارك في قيادة العمل في الدراسة، “بعض أنواع السرطان تنتج عن خلل في الحمض النووي للخلايا الجذعية وبعض الأضرار تحدث بالصدفة، وتشير نتائجنا إلى أن تناول الخمور يمكن أن يزيد من هذه الأضرار”.

وتصنّف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية المشروبات الكحولية باعتبارها من الفئة الأولى المسببة للسرطان، مشيرة إلى “أدلة مقنعة” على أنها تسبب السرطان للإنسان. وبناء على نتائج البحوث التي تم إجراؤها، فإن العلماء يقدرون بأن نحو 6 بالمئة من الوفيات بأمراض السرطان في العالم تكون ناتجة عن تناول المشروبات الكحولية بشكل رئيس.

وكانت دراسة نشرت في 2011 قد أظهرت أن الكحوليات مسؤولة عن نحو 4 بالمئة من حالات السرطان في بريطانيا، وهو ما يعادل نحو 12800 حالة في السنة.

وبحسب ما نقلته “ديلي ميل” عن السلطات الصحية الحكومية في بريطانيا فإنه “حتى التناول الخفيف للمشروبات الكحولية يرفع مخاطر الإصابة بمرض سرطان الثدي لدى النساء”.

:: اقرأ أيضاً

الأطفال يستهلكون ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من السكر

اختلال حموضة الجسم يسبب الشعور بملوحة الفم

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الأردن يفكك خلية إرهابية خططت لـ'عمل تخريبي كبير'

2018-01-08

الجيش السوري يكسر الحصار على قاعدة حرستا

2018-01-08

حزب المؤتمر يبدأ بالتشظي بعد طيّ صفحة صالح

2018-01-08

ماي تتخلص من 'الوجوه الباهتة' في حكومتها

2018-01-08

ماكرون يدعو إلى تحالف بين فرنسا والصين من أجل 'مستقبل العالم'

2018-01-08

مقتل العشرات من المدنيين في قصف جوي على إدلب بسوريا

2018-01-08

مقتل 8 جهاديين في مداهمة أمنية شمال سيناء

2018-01-08

إدانة فلسطينية للتحريض الإسرائيلي ضد أونروا

2018-01-08

العراق يحظر على مجموعة كار الكردية تشغيل حقول نفط كركوك

2018-01-08

'سي.آي.إيه': الروس يحاولون تقويض الانتخابات الأميركية

2018-01-08

:: اختيارات المحرر

فيلم 'إن ذا فيد' يرهق ديان كروغر

فندق مصمم بلقطات أفلام عالمية

مشردون يجاورون الرئيس الأميركي في البيت الأبيض

الأطفال يستهلكون ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من السكر

موائد الشرق لا تهتم بحرب 'براءة اختراع' أكلة الحمص

أوبرا بخاتمة جديدة بعد 140 عاما

عالمة رياضيات أميركية: قريبا النساء يستبدلن الرجال بـ'روبوت جنسي'

المواقع الاجتماعية تحول البشر إلى علامات تجارية مسجلة

عبدالشافي ينفي انتقاله إلى الفتح السعودي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا