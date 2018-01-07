إيداع 11 أميرا سعوديا بالسجن لاعتراضهم على وقف تسديد فواتيرهم

أمر ملكي يقضي بالقبض على 11 أميرا عقب تجمهرهم ورفضهم مغادرة القصر حيث تم إيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم.

العرب

النائب العام سعود بن عبدالله المعجب: الجميع سواسية

الرياض- تستعد السلطات السعودية لمحاكمة 11 أميرا بعد تجمهرهم في قصر الحكم في الرياض احتجاجا على أمر ملكي قضى بوقف تسديد نفقات الكهرباء والمياه عن الامراء، في قضية تأتي في وقت تواجه المملكة صعوبات اقتصادية.

وقال النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في بيان مساء السبت ان "11 أميراً في قصر الحكم تجمهروا الخميس مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء".

وأضاف ان الامراء طالبوا ايضا "بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وذكر انه انه "تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر (جنوب الرياض) تمهيداً لمحاكمتهم".

واكد النائب العام السعودي ان "الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان". وتواجه السعودية صعوبات اقتصادية منذ تراجع اسعار النفط في 2014.

وبلغ مجموع العجز في ميزانية المملكة منذ هذا التراجع نحو 258 مليار دولار، ما اضطر الرياض إلى سحب 240 مليار دولار من احتياطها النقدي كما انها اقترضت نحو 100 مليار دولار من هيئات محلية ودولية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكد في السابق أن حكومته عازمة على مواجهة الفساد "بكل حزم وعزم".

وفي كلمة ركزت على قضايا اقتصادية قال الملك سلمان إن المملكة تمضي قدما في تطبيق "رؤية 2030" للإصلاح الاقتصادي التي تهدف لإيجاد موارد جديدة للدخل لأكبر بلد منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وشدد على أن قضايا الفساد "لا تنال من نزاهة" الأمراء ورجال الأعمال الشرفاء. وأشار إلى أنه وجه الوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين، والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجاتهم ومن أهمها برنامج الإسكان.

وسجل الاقتصاد السعودي في 2017 انكماشا للمرة الاولى في ثماني سنوات بسبب تدابير التقشف الصارمة. وترصد موازنة العام المقبل انفاقا قياسيا في المملكة، في خطوة تهدف الى اعادة الاقتصاد الى نمو ايجابي.

وبدات السعودية في اليوم الاول من 2018، للمرة الاولى في تاريخها، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة. كما قررت زيادة اسعار الوقود ووقف تسديد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالامراء.

والسبت أعلنت المملكة زيادة الرواتب والمزايا الاجتماعية للمواطنين بهدف التخفيف من اعباء الاصلاحات الاقتصادية ومنها فرض الضريبة الجديدة. وقدرت صحف سعودية ان الخطوة هذه ستكلف خزينة الدولة نحو 13,3 مليار دولار سنويا.

ومعظم السعوديين في قطاع العمل توظفهم الدولة، وكسواهم من رعايا الدول الخليجية الاخرى الغنية بالنفط، لطالما استفادوا من نظام رعاية اجتماعية سخية.

وبلغت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و24 سنة، العام الماضي 32,6% بحسب منظمة العمل الدولية.

وتعمل المملكة ضمن خطة اصلاحية شاملة طرحها ولي العهد الشاب الامير محمد بن سلمان نجل الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام 2016 تحت مسمى "رؤية 2030"، على تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط.

وتسير هذه الخطة في موازاة حملة تطهير غير مسبوقة تقول السلطات انها تهدف الى مكافحة الفساد أدت الى توقيف أكثر من مئتي امير ومسؤول حالي وسابق ورجل اعمال في نوفمبر، وبينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال. واحتجزت معظم تلك الشخصيات في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

كما تسير الخطة في موازاة بوادر انفتاح اجتماعي، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداءا من يونيو المقبل واعادة فتح دور السينما، ضمن سلسلة خطوات تهدف بشكل أسياسي الى جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط سوق العمل.