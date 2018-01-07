نيجيريا تجلي مواطنيها 'المضطهدين' من ليبيا

وزير خارجية نيجيريا يعلن أن بلاده تعمل على تسريع إعادة مواطنيها من ليبيا بعد أوضاع معيشية صعبة وإساءة معاملة وإجبار المهاجرين على العمل.

العرب

تجارب صادمة

طرابلس - أعلن وزير خارجية نيجيريا في طرابلس أن بلاده ستعمل على تسريع عملية إعادة مواطنيها من ليبيا المتهمة باستغلال وإساءة معاملة المهاجرين الذين يتخذونها نقطة انطلاق للعبور إلى اوروبا.

قال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما إن بلاده بدأت في توجيه رحلات جوية لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا وإن الرحلات ستستمر إلى أن يعود كل من يرغب من أبناء الوطن إليه.

وأفاد الوزير أنه تفقد مركزين لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا حيث التقى عددا من مواطنيه. وأبلغ اونياما الصحافيين "الحقيقة ان عددا كبيرا من النيجيريين عانوا بشدة ومروا بتجارب صادمة".

ويمثل النيجيريون العدد الأكبر من المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى ليبيا ويحاولون السفر منها إلى إيطاليا عبر البحر.

ومنذ أن بدأت فصائل مسلحة محلية ومعها خفر السواحل الليبي في منع مزيد من المهاجرين من مغادرة ليبيا في تموز من العام الماضي تقطعت السبل بعدد كبير منهم في بلد يعانون فيه عادة من أوضاع معيشية صعبة وإساءة معاملة وإجبارهم على العمل.

وعلى مدى الشهور الماضية عززت المنظمة الدولية للهجرة جهودها في إطار برنامجها للعودة الطوعية لإعادة المهاجرين من عدد من البلدان إلى أوطانهم. وتتعاون نيجيريا حاليا مع النيجر في تنسيق عودة مواطني البلدين.

وقال أونياما للصحفيين خلال زيارته إلى طرابلس "الهدف الرئيسي، ونحن نركز تماما على هذا الهدف، هو إعادة المواطنين النيجيريين إلى بلدهم بأسرع وقت ممكن".

وأضاف "رئيسنا وفر كل الموارد المتاحة اللازمة لعودة كل النيجيريين الموجودين هنا".

وقال الوزير إن نيجيريا تتوقع إعادة نحو 5500 نيجيري جوا لكن الوضع على الأرض يجعل تحديد عددهم صعبا.

وقال "تصل اليوم طائرتان ونأمل إن شاء الله في عودة ما يصل إلى 800 نيجيري اليوم".

وأضاف "بعض المشكلات تتمثل في تحديد عددهم بدقة إذ أن بعضهم موجود في مخيمات تحت سيطرة الحكومة المركزية. ومن الواضح أن البعض الآخر خارج تلك المخيمات. كما أن بعضهم في أماكن يصعب دخولها وربما لا يوجد للحكومة المركزية سلطة كاملة عليها".

وقال إن بعض المجرمين المتورطين في أعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين "لديهم أيضا مصلحة في عدم عودة بعضهم إلى وطنهم إذ يمثلون بالنسبة لهم أصولا اقتصادية".