استئناف العمل بمعبر رأس جدير بين ليبيا وتونس

رئيس بلدية زوارة حافظ بن ساسي: المعبر الحدودي يخضع حاليا لسيطرة وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

العرب

الطريق إلى المعبر

طرابلس - أفاد مسؤول محلي في مدينة زوارة الليبية أنه جرى استئناف العمل في معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، السبت، بعد يوم من اشتباكات دارت في محيطه.

وسقط قتيلان ليبيان، الجمعة، إثر هجوم مسلح قامت به كتيبة تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على المعبر في محاولة للسيطرة عليه.

وقال رئيس بلدية زوارة حافظ بن ساسي إن المعبر عاد إلى طبيعته من الجانبين، مبينا أن السلطات التونسية شددت من الإجراءات الأمنية المتخذة على المعبر.

وأوضح أن التدابير الأمنية “أمر طبيعي ومن حق أي جهة أمنية أن تقوم بهذا الإجراء، خاصة بعدما شهدت المنطقة اشتباكات”.

وأضاف أن قوات الحرس الرئاسي وأخرى مساندة لها دحرت القوة التي هاجمت المنطقة القريبة للمعبر الحدودي، وأن المعبر يخضع حاليا لسيطرة وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني ولدى هذه القوات تكليفات رسمية.

وشدد بن ساسي على أن “الهجوم غير مشروع وغير مبرر وندين كل من شارك وساهم فيه”، فيما طالب حكومة الوفاق الوطني وكل الجهات التابعة لها بضرورة تحمل مسؤولياتها جراء الهجوم ومتابعة القائمين عليه ومحاسبتهم.

واعتبر رئيس البلدية أن “الحادث يعتبر غير مسبوق”، مؤكدا أنه لم يسبق أن قامت قوات تتبع لحكومة الوفاق بالهجوم على بلدية من البلديات التابعة لهذه الحكومة والداعمة لها ولكن ربما يكون هذا تصرفا فرديا”.

ومساء الجمعة، حذر “المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا” من أن الاعتداء على مدينة “زوارة” (شمال غرب) قد يكون “بادرة حرب أهلية عرقية لا تخدم الوطن”.

وقال المجلس، في بيان، إن الهجوم قامت به قوات “تابعة لقائد المنطقة الغربية أسامة الجويلي على أهالي زوارة المدنيين بالأسلحة الثقيلة”.

وأوضح الجويلي قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أن “الاشتباكات بين القوات المكلفة من المنطقة الغربية ومجموعة مسلحة كانت تسيطر على الطريق، جاء تنفيذا للمرحلة الأولى من خطة تمكين الجهات الأمنية الرسمية من بسط سيطرتها على الطريق الساحلي وتأمين عبور مستخدميه”.

وقال الناشط التونسي مصطفى عبدالكبير إن قتيلين وعددا من الجرحى سقطوا إثر مواجهات مسلحة في محيط معبر رأس جدير بين كتيبة الجويلي والبعض من أفراد الأمن الموجودين في المعبر.

وقال مصدر في الجمارك التونسية بمعبر رأس جدير إن كتيبة الجويلي هاجمت معبر رأس جدير، فجر الجمعة، باستعمال الأسلحة الثقيلة واشتبكت بشكل مباشر لأكثر من ساعة مع رجال الأمن الموجودين بالمعبر.