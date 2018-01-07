رجل يحول مسار طائرة أميركية ببرازه

رحلة طائرة تابعة لشركة يونايتد أيرلاينز كانت متجهة من شيكاغو إلى هونغ كونغ تم تحويلها إلى ألاسكا بسبب نشر أحد الركاب برازه في المراحيض.

العرب

شرطة الطيران وفرت أماكن إقامة فندقية لـ245 شخصا على متنها

ألاسكا - قالت شرطة مطار أنكوريج في ألاسكا، الجمعة، إن رحلة طائرة تابعة لشركة يونايتد أيرلاينز الأميركية كانت متجهة من شيكاغو إلى هونغ كونغ تم تحويلها إلى ألاسكا بعد أن أبلغ طاقم الطائرة بأن رجلا على متنها قام بنشر براز في دورتي المياه بالطائرة.

وأفاد جوش جاماش، ملازم في شرطة مطار أنكوريدج، عبر مكالمة هاتفية “تلقينا تقريرا عن نشر أحد الركاب برازه في المراحيض”.

وتم اقتياد الرجل البالغ من العمر 22 عاما ويحمل جواز سفر فيتناميا ويقيم بالولايات المتحدة، إلى خارج الطائرة وهو مكبل اليدين، والتقته سلطات إنفاذ القانون في المطار.

ونقل المسافر الفيتنامي بعد استجوابه من قبل السلطات عبر مترجم، إلى مستشفى أنكوريج لإجراء فحص عقلي له والتأكد من سلامة كل مداركه العقلية والنفسية.

وأوضح جاماش أن الرجل لم يوجه تهديدات ولم يحاول التصادم مع طاقم الطائرة، مضيفا أنه بموجب ذلك لم يتم توجيه أي اتهامات له.

وقالت شركة يونايتد أيرلاينز المملوكة من قبل شركة يونايتد كونتنينتال، إن 245 شخصا كانوا على متن الطائرة وإنها وفرت أماكن إقامة فندقية لعملائها.