الصلع يدفع مهندسا هنديا إلى الانتحار

أرميثون راج كان دائم الحرص على مظهره خاصة شعره لكن بسبب تعرضه لضغوط شديدة في العمل ازداد تساقط شعره مما أصابه باكتئاب ليقدم على الانتحار شنقا.

العرب

مهندس البرمجيات استخدم أدوية كثيرة لمحاربة تساقط الشعر

نيودلهي - عجز مهندس برمجيات هندي بعد بحث طويل عن إيجاد علاج للصلع، ما دفعه إلى الإقدام على الانتحار.

ووفقا لما ذكره موقع جانمان الهندي نقلا عن تقارير الشرطة، تعود أسباب انتحار شاب هندي، من مدينة ماداراي بولاية تاميل نادو أقصى جنوب الهند، إلى تساقط شعره بكثافة، حيث أقدم على شنق نفسه.

وتعرَّفت الشرطة على المنتحر، ويدعى أرميثون راج (27 عاما)، ويعمل مهندس برمجيات في شركة من بنغلاديش في بنغالورو بولاية كارناتاكا.

وأكدت والدة راج أنه كان يحرص دائما على مظهره، خاصة شعره، فقد كان يشتري المستحضرات للعناية به، واستعمل الكثير من الأدوية لمحاربة تساقط الشعر الذي نتج، منذ فترة، على إثر تعرَّضه لضغوط شديدة في العمل.

وأشارت إلى أن الحزن الدائم بسبب هذه المشكلة سيطر عليه، وأُصيب في الأسابيع القليلة الماضية باكتئاب شديد وكان يبكي بحرقة لفقدان شعره.

وفوجئت والدة المهندس به معلَّقا في سقف غرفته صباح يوم إجازته، فأصابها الهلع. وعلى الفور توجه رجال من القرية إلى مخفر الشرطة للإبلاغ عن الحادث، بينما نقل آخرون الشاب بـ“ريكشا”، وهو “تكتك هندي”، إلى مستشفى راجاجي الحكومي، وهناك أعلن الأطباء عن وفاة الشاب.