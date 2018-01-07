الاحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10862

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الاحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10862

مطعم تايلاندي تراعي أطباقه الذوق العالمي بلمسة حشرية

  • يعمل أول مطعم يقدم أطباقا من المأكولات الممزوجة بالحشرات في تايلاند، على إعطاء لمحة عن غذاء المستقبل، بهدف خلق موجة، أسطورة دولية، مفادها أن الحشرات يمكن طهيها بوصفها تتمتع بفوائد مغذية وبيئية كثيرة.

العرب  [نُشر في 2018/01/07، العدد: 10862، ص(24)]

فن التزويق بالحشرات يعطي طعما فريدا

بانكوك - كانت أرونواتري راتاناتاري تستمتع بالمعكرونة المقدمة لها في مطعم مزين بشكل أنيق في إحدى ضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك. ولكن المعكرونة التي كانت أمامها لم تكن عادية، فقد احتوت على عدد من ديدان الحرير، وكانت المعكرونة الشريطية نفسها مصنوعة من الصراصير.

وقالت راتاناتاري (25 عاما)، عن تجربتها الأولى لتناول الطعام في المطعم الراقي الأول والوحيد حتى الآن في تايلاند المخصص للحشرات، إنه "مزيج جميل.. الطعام الغربي والحشرات. مزيج جيد حقا".

ورغم أن أكل الحشرات ليس جديدا، حيث هناك في تايلاند مجموعة كبيرة من البق المقلي الذي يتم بيعه على الأرصفة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تلقى فيها هذه الأغذية الرئيسية دعما في المطاعم.

وأضافت راتاناتاري "أتناول البق بالفعل بشكل منتظم، ولكن هذا جديد. المفهوم رائع جدا وأنا هنا لتجريب ذلك".

وافتتح مطعم إنسكتس إن ذي باكيارد للمرة الأولى في يوليو الماضي في سوق مفتوح في الهواء الطلق يسمى تشانج تشوي في بانغ فلات شمال غرب بانكوك، ويقدم أطباقا غربية مع لمسة حشرية.

وتشمل القائمة المتنوعة مقبلات مثل سلطة خضراء مع صراصير مقلية وخبز الناتشو مع حشرات مختلطة، وأطباقا رئيسية مثل القاروص المشوي مع كافيار النمل والإسكالوب مع يرقات الخيزران المقرمشة. وللتحلية، يقدم المطعم حلوى ديدان الحرير المثلجة (آيس كريم) وتيراميسو ديدان الحرير أيضا.

وأفاد تيتيوات تانتراجارن، شيف المطعم وأحد مؤسسيه، بأن مزيج الحشرات والمأكولات النموذجية الراقية يهدف إلى مراعاة الذوق العالمي.

وأضاف تانتراجارن (30 عاما) “نريد خلق موجة، أسطورة دولية، مفادها أن الحشرات يمكن طهيها بهذا الشكل أيضا”.

وأوضح “كانت فكرتنا الأولى هي تقديم طعام مستدام، ثم جاءت فكرة الحشرات، وفي المستقبل عندما يواجه الجنس البشري نقصا في الغذاء، ستكون الحشرات آخر مصدر للبروتين بالنسبة إلينا”.

وأشار إلى أن الحشرات، التي أطلق عليها في السنوات الأخيرة اسم “غذاء المستقبل”، لها فوائد مغذية وبيئية كثيرة.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، تحتوي الحشرات الصالحة للأكل على بروتينات وفيتامينات وأحماض أمينية عالية الجودة، كما تنبعث منها غازات دفيئة أقل من الماشية.

وقال تانتراجارن إن اسم المطعم إنسكتس إن ذي باكيارد، والذي يعني (الحشرات في الفناء الخلفي)، يشير إلى أنه ليس هناك شيء ليست له فائدة، بما في ذلك الحشرات التي قد نغفل عنها في حدائقنا.

ويمتد هذا المفهوم حتى إلى ديكور المطعم الغريب المتكون من الحشرات المحشوة في النوافذ الزجاجية وحتى نبات بلاستيكي عملاق مأخوذ من الفيلم الخيالي “ليتل شوب أوف هورورز” الموسيقي الشهير يتدلى من السقف.

وأضاف الشيف “نحن نفعل ذلك أيضا من أجل المرح، الناس تحب الاتجاهات الجديدة، ونحن لا نتوقع من الجميع بدء تناول البق الآن”. وتابع “الفئة التي نستهدفها فريدة من نوعها، نحن نلبي حاجة هؤلاء الذين يرغبون في الحصول على البروتين من الحشرات”.

وقال دوايت تيرنر، مرشد سياحي أميركي، إنني “أحضر إلى هنا خصيصا من أجل البق، المطعم طوّر الأمر من خلال عمل طبق منها.. ما جعلها جذابة المنظر”.

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