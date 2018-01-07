سويسرا تحرز كأسها الثالثة في هوبمان

اللاعب المخضرم روجيه فيدرر ومواطنته بيليندا بينشيتش يحسمان اللقب لصالح الفريق السويسري بالفوز في مباراة الزوجي المختلط.

العرب

فوز مستحق

بيرث (أستراليا) - قاد اللاعب المخضرم روجيه فيدرر الفريق السويسري إلى إحراز لقبه الثالث في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس هوبمان للتنس، بالفوز على الفريق الألماني 2-1 السبت في نهائي البطولة.

وحسم فيدرر ومواطنته بيليندا بينشيتش اللقب لصالح الفريق السويسري بالفوز في مباراة الزوجي المختلط، بعدما تبادل الفريقان الفوز في مباراتي الفردي.

وتغلب الثنائي السويسري على الثنائي الألماني المكوّن من أنجيليك كيربير ومواطنها ألكسندر زفيريف 4 - 3 (5 - 3) و4 - 2 ليفوز الفريق السويسري بلقبه الثالث في تاريخ البطولة.

وكانت كيربير، أنعشت آمال الفريق الألماني في المنافسة على اللقب بفوزها على السويسرية بينشيتش 6-4 و6-1 السبت، في ثاني مباريات المواجهة بين الفريقين الألماني والسويسري في نهائي هذه النسخة من البطولة، ولكن الثنائي السويسري قضى على آمال الفريق الألماني وتوّج باللقب الغالي من خلال لمباراة الفاصلة.

وكان السويسري المخضرم فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا، استهل فعاليات هذه المواجهة بفوز ثمين 6 - 7 (4 - 7) و6 - 0 و6 - 2 على الألماني ألكسندر زفيريف في وقت سابق السبت.

ومنح فيدرر فريقه التقدم 1 - 0 قبل أن تحرز كيربير التعادل 1 - 1 لفريقها لتحسم المواجهة عبر مباراة الزوجي المختلط.

وجاء فوز فيدرر (36 عاما) السبت بمثابة الثأر للنجم السويسري المخضرم من زفيريف الذي تغلب عليه في دور المجموعات بالبطولة نفسها مطلع عام 2016. وقلب فيدرر المصنف الثاني عالميا هزيمته في المجموعة الأولى من المباراة، والتي استغرقت نحو ساعة كاملة، إلى فوز ثمين على زفيريف (20 عاما) المصنف الرابع عالميا.

واللقب هو الأول للفريق السويسري في كأس هوبمان منذ 2001، عندما نجح فيدرر أيضا مع مواطنته الشهيرة مارتينا هينغز في إحراز اللقب. وبخلاف الفوز باللقب في 2001 وفي النسخة الحالية، سبق للفريق السويسري الفوز بلقب كأس هوبمان عام 1992.