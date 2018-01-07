الاحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10862

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الاحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10862

مشاهدة الأجرام السماوية بأبعاد ثلاثية

فكرة تطبيق 'سكتش آر' تعتمد على حمل الهاتف بيد وتتبع رسم الصورة على الورقة بيد أخرى، وذلك عبر تحويلها على هيئة خطوط افتراضية قابلة للرسم.

العرب  [نُشر في 2018/01/07، العدد: 10862، ص(17)]

التطبيق يتيح معرفة أسماء النجوم التي يمكن رؤيتها في السماء ليلا

تطبيق "ستار وولك2" يدمج التكنولوجيات المتطورة مع المعطيات الفلكية ليتيح النظر إلى الأجرام السماوية بأبعاد ثلاثية.

ويتيح التطبيق معرفة أسماء النجوم التي يمكن رؤيتها في السماء ليلا، حيث يقدم خارطة تضم أسماء النجوم، ولتوجيه الخارطة عليك مطابقة موقع الشمس أو القمر مع التطبيق لتتمكن من العثور على النجوم والأقمار الصناعية والمذنبات، كما يملك التطبيق بوصلة تساعدك على تحديد مكان غروب الشمس إذا كان القمر غير مرئي.

"سكتش آر" تطبيق ملائم لتعلم الرسم

يعتمد التطبيق على الواقع المعزز لإنشاء الصورة المرسومة، وذلك من خلال عرض صورة افتراضية على الورقة.

فكرة التطبيق تعتمد على حمل الهاتف بيد وتتبع رسم الصورة على الورقة بيد أخرى، وذلك عبر تحويلها على هيئة خطوط افتراضية قابلة للرسم.

التطبيق يعتبر أحد الخيارات الملائمة للمستخدمين الذين يحبون الرسم لكنهم لا يمتلكون الكثير من المهارات، حيث يمكن الاستفادة منه للتدرب على الرسم بطريقة فعالة.

"ويكيتود" مرشد سياحي داخل المدن

يعتبر تطبيق “ويكيتود” من التطبيقات التقليدية للواقع المعزز، والذي يوفر للمستخدم العديد من المعلومات المفيدة أثناء السفر والترحال، ويعتبر بمثابة مرشد سياحي داخل المدن.

وتمتاز طريقة عمل هذا التطبيق بالسهولة والبساطة؛ حيث يقوم المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه، ويقوم التطبيق بإظهار معلومات عن المعالم السياحية أو عروض المطاعم الموجودة في المنطقة القريبة من المستخدم في الصورة المباشرة للكاميرا.

كتالوغ إيكيا عالم من الديكورات والأثاث

هو تطبيق يساعد على الاستمتاع بجميع وأحدث الإصدارات من كتالوغات شركة إيكيا العالمية المتخصصة فى صناعة الأثاث والديكورات المنزلية، ويضم مجموعة من النماذج الحقيقية ثلاثية الأبعاد مثل الأرائك والطاولات والسجاد وقطع الأثاث وغيرها، كما تم تصميم التطبيق بمزايا جديدة، وتمت إضافة الكثير من أفكار الديكور في محتواه.

إلى جانب أحدث أشكال الأثاث والديكور والإضاءة يمكن مشاهدة أفلام قصيرة لبعض الغرف وقطع الأثاث.

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