واقيات الشاشة السائلة تفشل في الاختبار

'واتس آب' و'إنستغرام' يقومان باختبار ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من نشر محتوى قصصهم المنشورة في نفس الوقت على الموقعين.

العرب

أربعة موديلات لم تتمكن من حماية الشاشة من الخدوش

بليرجوري (بريطانيا) - ذكرت مجلة "شيب" أن الشركات تروج لواقيات الشاشة السائلة بأنها توفر حماية لشاشات الأجهزة الجوالة من الخدوش، غير أن الواقع يثبت أن هذه الحلول المصنوعة من الزجاج السائل مع جزيئات النانو لا توفر الحماية المعلن عنها، وذلك بعد قيام المجلة الألمانية باختبار أربعة موديلات من واقيات الشاشة السائلة.

وقد قامت المجلة الألمانية بإجراء اختبار الخدوش على أربعة هواتف ذكية، وتمت تغطية نصف الشاشة بواسطة واقي الشاشة السائل، بينما النصف الآخر لم تتم تغطيته، وتم إخضاع جميع الشاشات لكل أنواع الخدوش، وكانت النتيجة أنه لم يكن هناك فرق بين الأجزاء المحمية بواقي الشاشة السائل والأجزاء الأخرى؛ حيث لم يتمكن أي منتج من الأربعة من حماية الشاشة من الخدوش.

إنستغرام وواتس آب يختبران ميزة مشتركة

تعتبر ميزة القصص واحدة من أكثر الميزات التي صنعت نجاح تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وحينما عجزت فيسبوك عن الاستحواذ عليه رغم العروض المالية المغرية قررت نسخ هذه الميزة وتعميمها على باقي تطبيقاتها، وهو ما لقي نجاحا كبيرا، إلا أن استغلال هذه الميزة سيذهب أبعد من ذلك.

أعداد من المواقع المختصة أشارت إلى أن التطبيقين التابعين لفيسبوك “واتس آب” و”إنستغرام” يقومان حاليا باختبار ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من نشر محتوى قصصهم المنشورة على إنستغرام في نفس الوقت على واتس آب، وهي خطة اعتمدتها قبل فترة فيسبوك بين إنستغرام وتطبيقها للتواصل الاجتماعي وبين هذا الأخير وتطبيق الدردشة والتراسل الفوري فيسبوك مسنجر.

الميزة الجديدة والتي تم رصدها لدى بعض المستخدمين في البرازيل مازالت في طور الاختبار لدى قلة قليلة منهم.

سنابسيد محرر صور احترافي من غوغل

عملت شركة غوغل على تطوير تطبيق سنابسيد الذي يملك أكثر من 50 مليون تنزيل على متجر غوغل بلاي وحده، وهو يعتبر محرر صور احترافيا، حيث يملك 29 أداة و”فلتر” للتحكم بالصور، فضلا عن القدرة على إزالة الشوائب. كما يمكنه حفظ المظاهر الشخصية وتطبيقها على الصور الجديدة في وقت لاحق، إضافة إلى ذلك يستطيع التطبيق تعديل كل الأنماط باستخدام التحكم الدقيق للصور.

ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية اقتصاص الصور إما حسب الأحجام القياسية، وإما يترك الحرية للمستخدم بطريقة القص، كما يملك القدرة على تدوير الصور بمقدار 90 درجة، ويتيح تسوية أي أفق مائل، ويعتمد على توازن اللون الأبيض كي يظهر الصورة بدرجة عالية الدقة.