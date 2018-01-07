الاحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10862

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10862

القفز بالحبل متعة تجمع الصحة واللياقة

رياضة القفز بالحبل تعمل على تعزيز التنسيق بين الذراع والساق والتوازن والتركيز، كما أنها تقوي العضلات في مناطق الجذع والساقين والأرداف.

العرب  [نُشر في 2018/01/07، العدد: 10862، ص(18)]

رياضة تمتاز بتأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية

برلين - تعتبر رياضة القفز بالحبل من رياضات قوة التحمل التي تساعد على التمتع بالصحة ورفع اللياقة البدنية، فضلا عن أنها من الرياضات التي تجلب المتعة أثناء ممارستها.

وأوضحت إليزابيث غراسر المحاضرة في الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة الصحة في ساربروكن، أن رياضة القفز بالحبل تمتاز، شأنها في ذلك شأن جميع رياضات قوة التحمل، بتأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية.

كما تعمل على تعزيز التنسيق بين الذراع والساق والتوازن والتركيز، إضافة إلى أنها تقوي بطبيعة الحال العضلات في مناطق الجذع والساقين والأرداف.

ومن جانبه، قال هانو كرامر مدرب اللياقة البدنية، إن رياضة القفز بالحبل تعتمد، شأنها في ذلك شأن جميع الرياضات الأخرى، على مَن يمارسها؛ حيث أن زيادة الوزن أو التشوهات تندرج ضمن موانع ممارستها؛ وذلك لأن القفز يمكن أن يتسبب في التحميل الزائد على المفاصل.

وينصح الخبراء مَن انقطع عن ممارسة التمارين الرياضية لفترة طويلة بإجراء الفحص الطبي قبل البدء في ممارسة مثل هذه الرياضة المكثفة.

وعلى أي حال ينبغي على المبتدئين ممارسة رياضة القفز بالحبل ببطء، حيث تكفي في البداية ممارستها بمعدل مرتين أو ثلاث مرات لمدة خمس دقائق في الأسبوع. أما الأشخاص الذين يتمتعون إلى حد ما باللياقة البدنية، فيمكنهم البدء في ممارسة رياضة القفز بالحبل دون مشاكل.

:: اقرأ أيضاً

لماذا تصاب النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال

أزياء من العوالم غير المستكشفة

التدريب بالبار سر القوام المثالي والجسم المتوازن

الرياضة المنتظمة تساعد على التفكير والإقلاع عن التدخين

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

استفزازات بوليساريو تصعد التوتر في الصحراء

2018-01-07

أقباط مصر يحيون قداس الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

2018-01-07

مساعي دبلوماسية عربية لنيل الاعتراف الدولي بفلسطين وعاصمتها القدس

2018-01-07

انسحاب حزب آفاق تونس من وثيقة قرطاج

2018-01-07

الغوطة الشرقية شوكة في حلق النظام السوري

2018-01-07

ميركل 'متفائلة' لحل مأزق تشكيل الحكومة

2018-01-07

قوات النظام السوري تمهّد لاقتحام مطار أبوالظهور بريف إدلب

2018-01-07

إيداع 11 أميرا سعوديا بالسجن لاعتراضهم على وقف تسديد فواتيرهم

2018-01-07

حزب المؤتمر اليمني يختار رئيسا جديدا خلفا لعلي عبدالله صالح

2018-01-07

نيجيريا تجلي مواطنيها 'المضطهدين' من ليبيا

2018-01-07

:: اختيارات المحرر

مطعم تايلاندي تراعي أطباقه الذوق العالمي بلمسة حشرية

المغرب: أول متحف عربي وأفريقي لجمع النيازك

الصلع يدفع مهندسا هنديا إلى الانتحار

لماذا تصاب النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال

رجل يحول مسار طائرة أميركية ببرازه

التدريب بالبار سر القوام المثالي والجسم المتوازن

الرياضة المنتظمة تساعد على التفكير والإقلاع عن التدخين

2018 عام الذكاء الاصطناعي بامتياز

سويسرا تحرز كأسها الثالثة في هوبمان

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا