الاحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10862

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الاحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10862

أزياء من العوالم غير المستكشفة

إيلي صعب يقدم أكثر من 80 إطلالة تميزت بالأناقة من مجموعته الجديدة حيث شكل اللون الأسود القاسم المشترك بين العديد من إطلالات المجموعة.

العرب  [نُشر في 2018/01/07، العدد: 10862، ص(21)]

إطلالة مميزة

بعد أن استوحى مصمّم الأزياء اللبناني إيلي صعب مجموعته الخاصة بربيع 2018 من غابات الأمازون الاستوائية، قام مجدّدا برحلة إلى الصحراء المكسيكية من خلال مجموعته الخاصة بما قبل خريف 2018 التي قدّمها مؤخراً وتضمّنت أكثر من 80 إطلالة تميّزت بالأناقة.

وأشار خبراء الموضة إلى أن صعب ليس أول مصمّم يذهب إلى الحدود الأميركية للبحث عن آفاق جديدة، حيث سبقته في ذلك مصمّمة دار” ديور” ماريا غرازيا كيوري في مجموعة الدار الخاصة برحلات 2018 التي قدّمتها في منتصف العام الجاري.

إنه تحدي الوجهات الجديدة والعوالم غير المستكشفة الذي حاز في الفترة الأخيرة على اهتمام العديد من المصمّمين العالميين.

وشكّل اللون الأسود القاسم المشترك بين العديد من إطلالات هذه المجموعة التي تزينت بالطبعات والتطريزات المزخرفة، بالإضافة إلى الشراريب والمسامير المعدنية.

وقد ظهرت إلى جانبه البعض من الإطلالات التي تلوّنت بالرمادي الفاتح، البرغندي، الأزرق بتدرّجاته الفاتحة والبترولية، بالإضافة إلى اللون الزهري المبودر.

وتزيّنت معظم الأزياء بتطريزات مستوحاة من التراث المكسيكي، وتناوبت شفافية التول والدانتيل مع الخامات الدافئة من جوخ، وصوف، ومخمل، وجلد، وفرو.

كما ترافقت البعض من التصاميم مع سترات البانشو، وترافق البعض الآخر مع سترات جلدية أو أردية من الفرو.

وجاءت الأحذية بمعظمها عالية الساق ومستوحاة من طراز “البوتس” فيما تميّزت الحقائب بأحجامها الصغيرة وبالسلاسل والمسامير التي زيّنتها.

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