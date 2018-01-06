العبادي: العراق ماض ببناء جيش قوي لا يمثل الطوائف

رئيس الوزراء العراقي يشيد بما حققته القوات المسلحة بكل تشكيلاتها وصنوفها من نصر كبير على عصابات داعش الإرهابية، وإعادة الأمن والاستقرار.

العرب

العبادي يفتخر بالنصر على داعش

بغداد - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، إن بلاده “ماضية ببناء جيش قوي ووطني قادر على الدفاع عن الوطن"، مؤكدا أن "الجيش حمى المكتسبات الوطنية وحافظ على هيبة الدولة وسيادتها".

وقال العبادي في كلمة مكتوبة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، “نستذكر بكل فخر وإجلال الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقي المقدام الذي سطّر بكل تشكيلاته وصنوفه أروع الملاحم الوطنية البطولية لبلده وشعبه”.

وأضاف العبادي أن ذكرى تأسيس الجيش تتزامن “مع ما تحقق من نصر كبير على عصابات داعش الإرهابية، وما يشهده بلدنا من أمن واستقرار بفضل الدماء التي قدّمها هذا الجيش المعطاء وبقية التشكيلات”.

وفي أوائل ديسمبر المنصرم، أعلنت خلية الإعلام الحربي، التابعة لوزارة الدفاع، السيطرة على كامل الأراضي العراقية من تنظيم “داعش” المتطرف، بعد سنوات من العمليات العسكرية المتواصلة.

وتابع العبادي “ننتهز هذه المناسبة لنؤكد استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن أرضه ومواطنيه جميعا دون استثناء، ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة ويحمل شعار الأمن والحرية وينتمي للعراق الواحد الموحّد ولا يمثل حزبا أو طائفة أو جهة بعينها”.

وتوجه رئيس الوزراء، بالشكر إلى القوات المسلحة بكل تشكيلاتها وصنوفها “لما قدّمته وتقدّمه لشعبنا ووطننا وبلدنا العراق”.

ويَرجع تاريخ تأسيس الجيش العراقي إلى عام 1921 في عهد المملكة العراقية، وتأسَست أولى وحَدات القوات المسلحة خلال الانتداب البريطاني، فيما يحتفل العراق بشكل رسمي بتأسيس الجمهورية وإلغاء النظام الملكي عام 1958.

ويضم الجيش العراقي الجديد الذي أعيد بنائه بعد عام 2003، وحدات من قوات مكافحة الإرهاب وفرق من المدفعية والمشاة، وفرق مدرعة، وجميعها شاركت بمعارك ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.