تيلرسون باق في منصبه وزيرا للخارجية خلال 2018

وزير الخارجية الأميركي يقول إنه يعتزم البقاء في منصبه على الرغم من تكهنات بأنه قد يستقيل قريبا بسبب اضطراب علاقته مع ترامب.

العرب

تيلرسون: أعتزم البقاء خلال السنة كلها

واشنطن - قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجمعة إنه يعتزم البقاء في منصبه خلال 2018 على الرغم من تكهنات بأنه قد يستقيل قريبا بسبب اضطراب علاقته مع الرئيس دونالد ترامب الذي قالت تقارير إنه وصفه بأنه"أحمق".

وقال تيلرسون خلال مقابلة مع شبكة(سي.إن.إن) إنه يعتقد أن إدارة ترامب حققت "نجاحا كبيرا" في 2017 وإنها تطبق حاليا سياسات يأمل بأن تؤدي إلى "عام ناجح جدا جدا في 2018".

وعند الإلحاح عليه لمعرفة خططه قال تيلرسون "أعتزم البقاء خلال السنة كلها".

وتوترت علاقات تيلرسون مع ترامب على ما يبدو على مدار العام. وذكرت محطة(إن .بي. سي)في أكتوبر أن تيلرسون أشار إلى الرئيس بوصفه "أحمق" بعد اجتماع في وزارة الدفاع (البنتاغون) في يوليو. وفي نوفمبر ترددت أنباء عن أن البيت الأبيض يفكر في تغيير تيلرسون.

وقال تيلرسون لمحطة (سي.إن.إن) إن الرئيس لم يلمح له أن منصبه في خطر. وتزامنت مقابلة (سي.إن.إن) مع نشر كتاب تضمن انتقادا حاداعن أول سنة لترامب في السلطة . وصور الكتاب ترامب على أساس أنه يتصرف كما لو كان طفلا ويثير تساؤلات جديدة عن كفاءته لشغل منصب عام.

وسئل تيلرسون عما إذا كان يتفق في الرأي مع هذا التقييم بأن ترامب غير لائق ذهنيا للمنصب فقال" لم أشك مطلقا في لياقته الذهنية. ليس لدى ما يدعو للتشكك في لياقته الذهنية".

وقال تيلرسون إن الأمر تطلب منه بعض الوقت كي يعرف أفضل السبل للتواصل مع ترامب الذي لم يكن يعرفه قبل أن يصبح وزيرا للخارجية. وقال تيلرسون الذي كان رئيسا تنفيذيا لشركة إكسون إنه وهو الرئيس لديهما أسلوبين مختلفين في الإدارة واتخاذ القرارات.