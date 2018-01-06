السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

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السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

نوايا أميركية بتجميد 125 مليون دولار من تمويل الأونوروا

تقرير يتحدث عن تجميد التمويل الذي تقدمه واشنطن لوكالة الأونوروا لحين انتهاء إدارة ترامب من مراجعة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.

العرب  [نُشر في 2018/01/06]

ضغط جديد على الفلسطينيين

واشنطن - ذكر موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني الجمعة أن الولايات المتحدة جمدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ولكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأميركية قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل.

وبعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل قال موقع أكسيوس إن المبلغ جُمد لحين انتهاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.

ويشكل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي الأميركي للوكالة. وقال الموقع نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يكشف النقاب عن أسمائهم أنه كان من المفترض أن يتم تسليم هذا التمويل بحلول الأول من يناير.

وقال مسؤول الخارجية الأميركية الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن تقرير أكسيوس" مضلل. لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة لا يعني تعليقه أو إلغاءه. المداولات جارية وأمامنا حتى منتصف يناير لاتخاذ قرار نهائي".

وسئل عما إذا كان قد تم اتخاذ قرار مبدئي فقال المسؤول" لا. والتقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة".

وقال كريس جونيس المتحدث باسم الأونروا إن الوكالة لم"تبلغ بشكل مباشر بقرار رسمي بأي حال من الإدارة الأميركية".

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيوقف تقديم أموال للفلسطينيين واتهمهم بأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام" مع إسرائيل.

وقال ترامب على تويتر" ندفع مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا نحصل على أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".

وأضاف "في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟" والولايات المتحدة أكبر مانح للاونروا وتعهدت بدفع نحو 370 مليون دولار حتى 2016 وفقا لما ذكره الموقع الالكتروني للوكالة.

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