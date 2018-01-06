السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

'الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية' محور مؤتمر دولي بالإمارات

المؤتمر يهدف إلى دراسة طبيعة العلاقات الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية والعلاقات المتبادلة بينها.

العرب  [نُشر في 2018/01/06، العدد: 10861، ص(3)]

وزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبة من أبرز الحضور

أبوظبي - تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، غدا الأحد، مؤتمرا دوليا بعنوان “الرابطة الجديدة: الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية” ينظمه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بمشاركة عربية ودولية.

ويتحدّث في المؤتمر الذي يحضره وزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبة 22 من الخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم من بينهم ثمانية متحدثين إماراتيين.

وقال محمد كامل المعيني، رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، إنّ المؤتمر يهدف إلى دراسة طبيعة العلاقات الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية والعلاقات المتبادلة بينها.

ويكتسي المؤتمر- بحسب منظّميه- صبغة استشرافية ويأتي تنظيمه بدولة الإمارات العربية المتحدة مستجيبا للتوجّهات المستقبلية الواضحة التي تسلكها هذه الدولة الصاعدة، التي وضعت بالاستناد إلى دراسات علمية مستفيضة مخططّات للتنمية والتطوير تمتدّ لعشرات السنين القادمة.

وتحتضن الإمارات كلّ سنة العديد من المناسبات العلمية في عدّة مجالات تجتذب أعدادا من كبار المفكرين والدارسين من مختلف بلدان العالم.

:: اقرأ أيضاً

تصعيد سوداني مجاني مع مصر لإثبات الولاء للتحالف الجديد

الاتفاق النووي مع إيران على كف عفريت

الأحزاب الكردية تتنافس لكسب ود الحكومة المركزية في بغداد

سيناريوهات معقدة تواجه التحالفات الانتخابية في لبنان

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

انقسام في مجلس الأمن حول الاحتجاجات الشعبية في إيران

2018-01-06

أمر ملكي بصرف بدل غلاء معيشة شهري في السعودية

2018-01-06

نوايا أميركية بتجميد 125 مليون دولار من تمويل الأونوروا

2018-01-06

تويتر لن يحجب تغريدات الزعماء 'المثيرة للجدل'

2018-01-06

تيلرسون باق في منصبه وزيرا للخارجية خلال 2018

2018-01-06

العبادي: العراق ماض ببناء جيش قوي لا يمثل الطوائف

2018-01-06

'سيدياو' فرصة مهمة أمام المغرب لتوسيع اقتصاده

yesterday 09:46:30

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول احتجاجات إيران

yesterday 06:36:10

الولايات المتحدة توقف المعونات الأمنية لباكستان

yesterday 07:24:14

تركيا تتودد إلى ألمانيا لضرب 'الغريم' غولن

yesterday 08:10:08

:: اختيارات المحرر

رافق طفلك في خطواته الأولى على الإنترنت

هاشتاغ اليوم: #بريزة_الملقي قلبت الموازين في الأردن

أضخم سمكة تونة تباع بأكثر من 36 مليون ين

مركز مغربي يفتح أبواب الحلم أمام الشباب الفقراء

الصاغة اللبنانيون يشكون الإهمال في سوق طرابلس التاريخية

مناهج ملحنة تعوض الحفظ والتلقين في المدارس

تونس تحتضن مهرجان المسرح العربي

نقوش جلد النمر تزين معاطف الشتاء

زيدان يأمل في نفض غبار الكلاسيكو

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا