'الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية' محور مؤتمر دولي بالإمارات

المؤتمر يهدف إلى دراسة طبيعة العلاقات الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية والعلاقات المتبادلة بينها.

العرب

وزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبة من أبرز الحضور

أبوظبي - تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، غدا الأحد، مؤتمرا دوليا بعنوان “الرابطة الجديدة: الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية” ينظمه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بمشاركة عربية ودولية.

ويتحدّث في المؤتمر الذي يحضره وزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبة 22 من الخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم من بينهم ثمانية متحدثين إماراتيين.

وقال محمد كامل المعيني، رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، إنّ المؤتمر يهدف إلى دراسة طبيعة العلاقات الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية والعلاقات المتبادلة بينها.

ويكتسي المؤتمر- بحسب منظّميه- صبغة استشرافية ويأتي تنظيمه بدولة الإمارات العربية المتحدة مستجيبا للتوجّهات المستقبلية الواضحة التي تسلكها هذه الدولة الصاعدة، التي وضعت بالاستناد إلى دراسات علمية مستفيضة مخططّات للتنمية والتطوير تمتدّ لعشرات السنين القادمة.

وتحتضن الإمارات كلّ سنة العديد من المناسبات العلمية في عدّة مجالات تجتذب أعدادا من كبار المفكرين والدارسين من مختلف بلدان العالم.