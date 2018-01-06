متفرقات: وليامز تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب

‏ ‏إدارة نادي ‎الرائد السعودي برئاسة فهد المطوع تعلن التعاقد مع المغربي عصام الراقي لاعب وسط الرجاء البيضاوي السابق، في صفقة انتقال حر.

العرب

وليامز : لست في المكان الذي أطمح إليه

◄ أعلنت لاعبة التنس سيرينا وليامز، حاملة اللقب، انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، معتبرة أنها ليست في مستوى يؤهلها خوض المنافسات بعد إنجاب طفلتها الأولى. وقالت سيرينا، “بعد المشاركة في أبوظبي، أدركت أنه على الرغم من أني قريبة جدا، لست في المكان الذي أطمح إليه”.

◄ سجل ستيفن كاري 29 نقطة وأضاف كلاي طومسون 28 نقطة ليقودا حامل اللقب غولدن ستيت واريورز إلى الفوز على مضيّفه هيوستن روكتس 124-114 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. كذلك قدّم درايموند غرين عرضا جيدا وسجل 17 نقطة و14 متابعة لواريورز الذي رفع عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 31 مقابل 8 هزائم، متصدّرا مجموعة المنطقة الغربية. وعلى الجانب الآخر، كان إريك جوردون أبرز عناصر روكتس وسجل 30 نقطة.

◄ ‏أعلنت ‏إدارة نادي ‎الرائد السعودي برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المغربي عصام الراقي لاعب وسط الرجاء البيضاوي السابق، في صفقة انتقال حر. ووصل الراقي إلى العاصمة السعودية، الرياض، صباح الجمعة وانضم إلى تدريبات الفريق. وضم الرائد المهاجم الدولي السلفادوري رودولفو زيلايا لاعب فريق أليانزا السلفادوري السابق، لتمثيل الفريق لمدة موسم ونصف. ومن المنتظر أن يصل زيلايا السبت إلى البحرين لإنهاء إجراءات دخوله السعودية.