خليجي 23 عماني بامتياز كروي

توج المنتخب العماني للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعدما تغلب على نظيره الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة (خليجي 23) بالكويت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

العرب

حضور الأبطال

الكويت - أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي الجمعة على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان نجم المباراة على ملعب جابر الدولي في الكويت، الحارس العماني فايز الرشيدي الذي أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عمر عبدالرحمن، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبدالرحمن نفسه، قبل أن يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.

وحصد منتخب عمان اللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حصده عام 2009 كما ثأر لهزيمته في نهائي 2007 على يد الإمارات. المباراة في مجملها اتسمت بالإثارة والندية والتكافؤ الشديد بين المنتخبين وسط صراع تكتيكي متميز بين الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني والإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي.

البداية كانت سريعة وقوية من جانب المنتخبين وخاصة الإمارات بمحاولة من عمر عبدالرحمن وتسديدة ابتعدت عن مرمى فايز الرشيدي ولكن سرعان ما نجح المنتخب العماني في فرض السيطرة على وسط الملعب مع إغلاق المنتخب الإماراتي دفاعاته بشكل متميز. وأطلق أحمد خليل تسديدة قوية للإمارات في الدقيقة 19 وتبادل الفريقان السيطرة في وسط الملعب بشكل واضح خلال الشوط الأول من عمر اللقاء مع تصويبة قوية من أحمد كانو أبعدها الحارس ونال عمر عبدالرحمن إنذارا للخشونة ثم حصل خالد الهاجري لاعب عمان أيضا على الإنذار لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

اختلف الحال في الشوط الثاني مع تقدم عماني لافت وسيطرة على وسط الملعب وعدة تمريرات رائعة بقيادة النشيط كانو وحاول عموري بتسديدة أبعدها الحارس فايز الرشيدي، وأشرك المنتخب الإماراتي تغييرا بنزول أحمد برمان على حساب خليفة مبارك في الدقيقة 53. وتقدم المنتخب العماني بشكل أكبر بعد أن وجه محسن الخالدي تصويبة قوية أنقذها الحارس المتألق خالد عيسى ومحاولة إماراتية قريبة من مبخوت ضاعت فوق العارضة ثم تراجع إماراتي للخلف بشكل واضح.

إبهار جماهير خليجي

رغم انتقال البطولة قبل أيام قليلة على انطلاقتها من قطر إلى الكويت، كانت النسخة الثالثة والعشرين لبطولة كأس الخليج (خليجي 23 عاما) لكرة القدم شاهدة على واحدة من أبرز الخطوات في مجال التعريف ببطولة كأس العالم 2022 بقطر في منطقة الخليج وما وصلت إليه استعدادات البطولة.

منتخب عمان حصد اللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حصده عام 2009 كما ثأر لهزيمته في نهائي 2007

وعلى مدار أكثر من أسبوعين أقيمت فيهما فعاليات البطولة، حرص منظمو المونديال القطري على استغلال التجمع الخليجي في الكويت والحضور الجماهيري من مختلف دول المنطقة لمتابعة أحداث خليجي 23 في التعريف بالإمكانيات التي توفرها قطر لهذه البطولة وما وصلت إليه الاستعدادات لها وخاصة في ما يتعلق بالملاعب المضيفة للمونديال القطري.

وخلال أيام بطولة خليجي 23، شهدت منطقة “قطر زون” في الكويت زيارة أعداد هائلة من الجماهير العربية عامة والخليجية خاصة، كما شهدت زيارة العديد من المسؤولين البارزين من الكويت وغيرها والذين أبدوا إعجابهم بملاعب البطولة وتأييدهم للمونديال القطري. وكان من أحدث المسؤولين الذين زاروا “قطر زون” خلال الأيام الأخيرة خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، والذي أعرب عن سعادته بما شاهده واستمع إليه من شرح حول ملاعب المونديال القطري وذلك على هامش زيارته لجناح “قطر زون” الذي تنظمه اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة في قطر بمنطقة المروج في الكويت.

وقال الروضان، في تصريحات صحافية “نفتخر باستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وتيقنت، بعد اطلاعي على ما تشهده الدولة من تقدّم ملحوظ لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير، بأن موعد البطولة بات قريبا. ولفت انتباهي اهتمام اللجنة العليا للمشاريع والإرث وحرصها على أن يكون لكل ملعب رياضي طابعه الخاص ورونقه المعماري وكأن كل منها يروي لنا حكاية ما.

وبدورنا، نبدي استعدادنا التام لنكون إلى جانب أشقائنا القطريين لدعم جهودهم في استضافة هذا الحدث العالمي الضخم، وذلك انطلاقا من كوننا شركاء في هذه البطولة التي لا تمثل قطر وحدها. نجاح قطر في تنظيم هذه البطولة يحقق لنا جميعا النجاح”. ويشغل الروضان أيضا منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة خليجي 23.

ويهدف جناح “قطر زون” إلى تعريف الزوار والمشجعين بأبرز ملامح استضافة قطر لمونديال 2022 وإطلاعهم على نماذج للملاعب المخصصة لاستضافة البطولة وتطورات العمل في كل منها ومختلف جوانب الإرث والاستدامة التي تميزها. وأضاف “ازدحام الجماهير لزيارة قطر زون يؤكد نجاح هذه التجربة، وكأس الخليج كما عهدناه طوال سنوات مضت لا يحلو إلا بهذه التجمعات الجماهيرية، واستقطاب القنوات الإعلامية”.

وكان في استقبال الروضان كل من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وحسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال. ورافق الروضان في زيارته الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

الفعاليات الكبرى

أضاف “يجسد جناح قطر زون إيماننا بأن بطولة كأس العالم 2022 ليست لقطر وحدها، بل يمتد أثرها الإيجابي ليلهم العالم العربي والشرق الأوسط. وبدورنا، نحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى لإطلاع أفراد المجتمع على خططنا وتعريفهم بالتقدم الذي وصل إليه استعدادنا لاستضافة المونديال”.

وفي المقابل، أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني أنّ حرص قطر على التواجد بقوة خلال استضافة الكويت لمنافسات خليجي 23 ينبع من رغبة قطر للاحتفال برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية وتقديرا لجهود الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.