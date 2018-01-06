طبعة جديدة من ترجمة 'قاتل لمدة عام'

دار 'آفاق' للنشر القاهرية تستعد لإطلاق طبعة جديدة من ترجمة رواية 'قاتل لمدة عام' للكاتب الألماني فريدريش كريستيان دليوس.

العرب

مزج بين التاريخ والسيرة الذاتية

القاهرة – تستعد دار “آفاق” للنشر القاهرية لإطلاق طبعة جديدة من ترجمة رواية “قاتل لمدة عام” للكاتب الألماني فريدريش كريستيان دليوس، وقد أنجز الترجمة سمير جريس.

الرواية مزج بين التاريخ والسيرة الذاتية؛ حيث يمر بها دليوس (من مواليد 1943)، في الفترة النازية وما عقبها من انشطار ألمانيا إلى نصفين، ثم الحرب الباردة والثورة الطلابية، مُطعما سرديته بمقاطع من سيرته الذاتية في قالب حكائي يمزج بين الواقع والمتخيّل.

صدرت الرواية في ألمانيا عام 2004، وعدّها النقاد واحدة من أهم الأعمال الأدبية التي صدرت في السنوات الأخيرة.

وحسب موقع “أكاديمية دويتشه فيله” فإن الرواية “تحمل ملامح السيرة الذاتية مختلطة بعناصر متخيلة، إذ يعود الكاتب إلى ماضيه كطالب للأدب بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما، ويروي فيها قصة شخصيات حقيقية ارتبطت حياته بها، وعلى وجه الخصوص قصة والدي أقرب أصدقاء طفولته إلى نفسه، وهما الطبيبان غيورغ وأناليزه غروسكورت اللذان كوّنا حلقة مقاومة أيام النازية.

ونجحت الحلقة في مساعدة الملاحقين السياسيين وإمدادهم بالأوراق المزورة على مدار سنوات، حتى اكتُشف أمرها واعتُقل أعضاؤها، وقدموا إلى محكمة الشعب العليا التي كانت تنظر في قضايا الخيانة خلال الحقبة النازية، وعقب المحاكمة الصورية أصدر القاضيان رولاند فرايزلر وهانز يواخيم ريزه أحكاما بالإعدام، تم بمقتضاها قطع رأس غيورغ، في حين بقيت أناليزه على قيد الحياة لتشهد حربا أخرى فيما بعد.