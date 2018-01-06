السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

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السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

أضخم سمكة تونة تباع بأكثر من 36 مليون ين

سوق 'تسوكيجي' الياباني لبيع الأسماك، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم، يشهد بيع أكبر سمكة تونة في العام الجديد، وزنها 405 كم.

العرب  [نُشر في 2018/01/06، العدد: 10861، ص(24)]

السمكة العملاقة

طوكيو – بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء بـ36.45 مليون ين (323.400 ألف دولار) في طوكيو يوم الجمعة في أول مزاد خلال عام 2018 في سوق تسوكيجي الشهيرة لبيع الأسماك.

وتم صيد سمكة التونة العملاقة البالغ وزنها 405 كيلوغرامات (أي أن قيمة الكيلوغرام الواحد منها تبلغ 90 ألف ين) في أوما على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.

وهذا آخر مزاد يجرى في مطلع السنة الجديدة في سوق تسوكيجي التي تعد أكبر سوق لبيع الأسماك بالجملة في العالم، قبل نقلها المثير للجدل إلى موقع آخر، لا سيما وأن هذه السوق تعتبر أحد الأماكن المهمة والمؤثرة في الاقتصاد الياباني.

وبالرغم من رمزية المناسبة، لم يحطّم الجمعة الرقم القياسي المسجل سنة 2013 مع سمكة بيعت بسعر 155.4 مليون ين.

ومن المقرر أن تحل محل السوق البالغة من العمر 82 عاما سوق جديدة في منطقة تويوسو بطوكيو في أكتوبر المقبل.

ويأتي التغيير على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تلوث التربة والهواء بعد أن استُخدِم الموقع مصنعا لإنتاج الغاز. لكن تسوكيجي لن تختفي من الوجود، إذ من المفترض ترميم الموقع خلال خمس سنوات لاستخدامه لأغراض تجارية مع متنزه ترفيهي.

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