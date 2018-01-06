السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

مركز مغربي يفتح أبواب الحلم أمام الشباب الفقراء

  • يطمح مؤسسو المراكز الثقافية بعدد من المحافظات المغربية إلى تلقين شباب الأحياء الفقيرة دروسا في الرقص الكلاسيكي والموسيقى واللغات الأجنبية، تفتح أمامهم أبواب الأمل لتحقيق أحلامهم وصقل مواهبهم.

العرب  [نُشر في 2018/01/06، العدد: 10861، ص(24)]

التشبث بالأمل

الدار البيضاء (المغرب) – يطمح مركز “نجوم سيدي مومن” الثقافي الواقع في إحدى الضواحي المعدمة في محافظة الدار البيضاء (95 كم جنوب العاصمة المغربية الرباط) إلى “تلقين الشباب مجددا كيفية الحلم”، فهو مركز يفتح أبواب الحلم أمام شباب حي معدم في الدار البيضاء.

وأوضح السينمائي نبيل عيوش الذي شارك في تأسيس هذا المركز مع الفنان والروائي ماحي بينبين قائلا “عندما يقال للشباب إن العنف ليس طريقة تعبير ينبغي أن نجد لهم طرقا أخرى”.

وقد توطدت علاقة المخرج المعروف بحي سيدي مومن إثر الهجمات التي نفذها 12 انتحاريا وأسفرت عن سقوط 33 قتيلا في مايو 2003. وقد أنجز فيلما عن هذه الاعتداءات بعنوان “يا خيل الله” المقتبس من رواية لبينبين بعنوان “نجوم سيدي مومن” حول انجراف شباب هذا الحي إلى التطرف.

وخرج عيوش عندما أتى لتقديم فيلمه في سيدي مومن مقتنعا بأن “الحق في الأمل موجود حتى في منطقة خارجة عن القانون” ونبتت في ذهنه فكرة “تلقين الشباب مجددا كيفية الحلم”.

ويحلم ياسين “بالعزف في حفلات موسيقية ضمن اوركسترا سمفونية”. وأتى هذا المراهق ليتعلم قراءة الموسيقى وعزف البيانو مع افتتاح المركز في عام 2014.

وقال ياسين البالغ من العمر 14 عاما “التدريب هنا أفضل بكثير مما هو متاح في معهد الدار البيضاء الموسيقي”.

ويرتاد أكثر من 300 شاب وشابة المركز الواقع في مبنى أبيض قرب خط الترامواي الجديد قبالة المسجد ليتلقوا دروسا في الرقص الكلاسيكي والموسيقى والهيب هوب ودروس اللغة الإنكليزية والفرنسية.

وتحبذ العائلات المقيمة في الجوار عروض السينما المجانية فيما يستقطب مرور الفنانين الأجانب جمهورا غفيرا.

وأفادت سمية الرحماني المسؤولة في المركز بقولها “إذا رجعنا إلى عام 2014 نجد أنه لم يكن لدينا شيء؛ لا ثقافة ولا سينما. نحن هنا في مركز نجوم سيدي مومن وهذا يعني أن ثمة نجوما وليس إرهابيون فقط”.

وأكدت الشابة البالغة من العمر 24 عاما أنها أدركت أن “من جَدّ وجد”. وقد أتت لمتابعة حصة تدريبية لأنها “لطالما حلمت بملامسة غيتار وآلات إيقاعية”. وكانت قد أسست فرقة “افريكا فايبز” الموسيقية وبقيت في المركز حيث تهتم بملفات التسجيل وبـ“طمأنة الأهل”. وأوضحت أن في الأوساط الشعبية في المغرب حيث تهيمن القيم التقليدية “العلاقة بالفن عموما والرقص خصوصا صعبة جدا”. إلا أن المركز غيّر النظرة إذ “يحضر الأهل العروض وهم فخورون بأبنائهم وتطلب الأمهات القلقات على بناتهن بسبب دروس الرقص، المشورة وتستعير بعضهن كتبا”.

ويعتبر عيوش أن الرهان الأكبر يتمثل “في تحطيم الجدران الخفية” في الأذهان أو في جغرافيا المدينة “التي تركز الثقافة في وسط المدينة”.

وفُتِح بعد الدار البيضاء مركز ثقافي آخر يحمل اسم “نجوم البوغاز” في حي مكادة في طنجة (شمال).

وقال مدير المركز إنه على غرار مركز الدار البيضاء “نسعى إلى تغيير طريقة النظر إلى الحي وإلى إظهار أن ثمة مواهب شابة” و“إلى استقطاب شباب من خارج” الحي.

ومن المقرر افتتاح مركز جديد في فاس العام المقبل وآخر في مراكش في أحياء مهمشة في الضواحي.

وأوضح المخرج الفرنسي المغربي أن “الفكرة تقوم على إنشاء شبكة مع برامج مماثلة وعروض مشتركة ومدربين شغوفين مدربين يفتحون كوات ويسمحون للشباب بالمرور عبرها”.

:: اقرأ أيضاً

مناهج ملحنة تعوض الحفظ والتلقين في المدارس

كلوي كارداشيان تستفيد من نصيحة جينيفر لوبيز

أضخم سمكة تونة تباع بأكثر من 36 مليون ين

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

انقسام في مجلس الأمن حول الاحتجاجات الشعبية في إيران

2018-01-06

أمر ملكي بصرف بدل غلاء معيشة شهري في السعودية

2018-01-06

نوايا أميركية بتجميد 125 مليون دولار من تمويل الأونوروا

2018-01-06

تويتر لن يحجب تغريدات الزعماء 'المثيرة للجدل'

2018-01-06

تيلرسون باق في منصبه وزيرا للخارجية خلال 2018

2018-01-06

العبادي: العراق ماض ببناء جيش قوي لا يمثل الطوائف

2018-01-06

'سيدياو' فرصة مهمة أمام المغرب لتوسيع اقتصاده

yesterday 09:46:30

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول احتجاجات إيران

yesterday 06:36:10

الولايات المتحدة توقف المعونات الأمنية لباكستان

yesterday 07:24:14

تركيا تتودد إلى ألمانيا لضرب 'الغريم' غولن

yesterday 08:10:08

:: اختيارات المحرر

رافق طفلك في خطواته الأولى على الإنترنت

هاشتاغ اليوم: #بريزة_الملقي قلبت الموازين في الأردن

أضخم سمكة تونة تباع بأكثر من 36 مليون ين

مركز مغربي يفتح أبواب الحلم أمام الشباب الفقراء

الصاغة اللبنانيون يشكون الإهمال في سوق طرابلس التاريخية

مناهج ملحنة تعوض الحفظ والتلقين في المدارس

تونس تحتضن مهرجان المسرح العربي

نقوش جلد النمر تزين معاطف الشتاء

زيدان يأمل في نفض غبار الكلاسيكو

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا