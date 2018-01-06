فنانون مصريون وثلاثة معارض

جولة مع لوحات منير إسكندر التي تنهل من جمال الحياة البسيطة ومنحوتات تامر رجب التجريدية ورسوم محمود مرعي.

العرب

أعمال تشكيلية تأسر الجمهور

القاهرة - افتتح مؤخرا الفنان آدم حنين ثلاثة معارض تشكيلية هي للفنان الكبير منير إسكندر (تصوير)، ومعرض للنحات تامر رجب، ومعرض للفنان محمود مرعي (تصوير)، وذلك بغاليري بيكاسو إست بحضور السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي ورضا بيكاسو مدير الغاليري ولفيف من الضيوف والشخصيات الدبلوماسية والفنية.

استمتع الحضور بمشاهدة لوحات منير إسكندر التي تنهل من جمال الحياة البسيطة، وتجولوا معه على ضفاف النيل وبين مشاهد البيئة الريفية الأخاذة، وتعرفوا على شخوصه من رجال ونساء وأطفال وعاشوا معهم ملامح من حياتهم اليومية بين الوجبات وأوقات العمل والحصاد، وكذا مشاهد من الحقول والحيوانات والأزهار.

وقد تجلت براعة الفنان في حواره مع المُتلقي في جعله يشعر بأن لوحاته سبق وأن شاهدها من قبل فهي موضوعات نفذت بحبكة وموهبة ودقة جعلت منها رصدا فنيا لموروثات مصرية أصيلة.

كما جاءت منحوتات تامر رجب تجريدية الاتجاه في تشكيلات تشعر معها بالحركة وأثرها، في تجربة خصصها الفنان للتعبير عن قوة الرياح وتأثيرها على كل ما تصادفه، ودائما تخرج الرياح من هذا الصراع وقد تركت تأثيرها عليه، وقدم الفنان أعماله في صورة تشكيلية معاصرة خرجت عن نطاق المألوف، نجح من خلالها في إبلاغ المشاهد هذه القوة غير المرئية ووجودها في مكونه النحتي الذي تنوعت خاماته ما بين الغرانيت والخشب والبرونز والرخام.

أما الفنان محمود مرعي فقدم أعماله بعنوان “الدرب الأصفر” وقد جاءت في سياق معاصر بعيدا عن الأطر الكلاسيكية وتعد امتدادا لتجربة الفنان التي يحاول من خلالها التعبير عن مراحل حضارية أو مشاهد مجتمعية بأسلوب فني يعنى بالموضوع أكثر من التقيد بالمفاهيم الجمالية التقليدية، لذا تأتي لوحاته قوية وشديدة الثراء وقادرة على تحفيز مخيلة المُتلقي لمحاولة التعاطي مع مضامينها ومع أفكاره ورؤاه شديدة الخصوصية.

العرض في مُجمله أحد أهم العروض التشكيلية هذا الموسم، ويستمر عرض الأعمال حتى الـ24 من يناير الجاري بمقر الغاليري.