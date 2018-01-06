السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

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السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

أبرز تغريدات العرب: عش حياتك فخورا بنفسك قويا لأجلك

العرب  [نُشر في 2018/01/06، العدد: 10861، ص(19)]

freeFatoom@

#زوجة_واحدة_لا تكفي_الحاجة

زوج واحد لا يكفي الحاجة ولا العازة ولا حتى شيء.

oaljama@

لن تنمو وأنت تابع لأحد، لا تكن اعتمادياً، شخصيتك لن تزدهر حتى تكون مستقلاً تماماً، لربما ترتبك في البداية لكن سرعان ما ستقف على قدميك لتقود حياتك بنفسك.

2000_safi@

عِش حياتك فخوراً بنفسك قوياً لأجلك قنوعاً بقلبك فالحياة لن تكون كما تُريد دائماً.

2030kSA_Prince@

تقديس النقل دون العقل ودون فهم للنص هو سبب للخراب. الله أمرنا باستخدام العقل “أفلا يتفكرون”.

iMothaSm@

أعتذر إليك إن بدا لك شيء عكس أني أحبك. الحياة متعبة جدًا وتضطرنا لإظهار غير الذي فينا دون أن نشعُر.

wwer_ou@

زيادة في أسعار مواد التجميل والعطورات بـ26 بالمئة قريبا الحلاوة حلاوة الروح.

#اخدم_وجاهد_واعط_فلوسك_للشاهد. #تونس.

jallalina@

#النمو الوحيد الذي يستطيع تحقيقه #بلد_الإضراب_الدائم هو نمو #الطفيليات بمعناه الواقعي والمجازي #تونس.

shimi_nadim@

انقسام المجتمع أيدلوجياً وفكرياً سيجعل مستقبل البلد مظلما.. نحن محتاجون إلى توحيد “الصنف” لأجل مصر.

Alkamali_Yousuf@

في كل مجتمع: شريحة من العقلاء الذين يتحدثون بوعي ويبنون الجسور. وشريحة من الحمقى والمنتفعين الذين ينفخون في الفقاعات الإعلامية وفي نار الكراهية. #عمان_الإمارات.

81958039fatima@

أنا ممرضة في العناية المركزة فترة دوامي تسع ساعات، أغلب الأيام التي أداوم فيها لا آخذ استراحة. مع كل هذا نظرة المجتمع لي نفس نظرته لبنات الليل.#الممرضات_السعوديات.

sa9nada@

الإيرانية التي خلعت الحجاب واعتلت منبر العمائم نالت تشجيعا من ذكورنا الذين أمعنوا بالسب والشتم لبنت بلدهم التي خلعت حجابها لكن بشكل محتشم. الفصام حاد، الله وكيلكم.

تابعوا

AR_WFP@ ‏

برنامج الأغذية العالمي

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