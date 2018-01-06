أبرز تغريدات العرب: عش حياتك فخورا بنفسك قويا لأجلك

freeFatoom@
#زوجة_واحدة_لا تكفي_الحاجة
زوج واحد لا يكفي الحاجة ولا العازة ولا حتى شيء.
oaljama@
oaljama@
لن تنمو وأنت تابع لأحد، لا تكن اعتمادياً، شخصيتك لن تزدهر حتى تكون مستقلاً تماماً، لربما ترتبك في البداية لكن سرعان ما ستقف على قدميك لتقود حياتك بنفسك.
2000_safi@
2000_safi@
عِش حياتك فخوراً بنفسك قوياً لأجلك قنوعاً بقلبك فالحياة لن تكون كما تُريد دائماً.
2030kSA_Prince@
2030kSA_Prince@
تقديس النقل دون العقل ودون فهم للنص هو سبب للخراب. الله أمرنا باستخدام العقل “أفلا يتفكرون”.
iMothaSm@
iMothaSm@
أعتذر إليك إن بدا لك شيء عكس أني أحبك. الحياة متعبة جدًا وتضطرنا لإظهار غير الذي فينا دون أن نشعُر.
wwer_ou@
wwer_ou@
زيادة في أسعار مواد التجميل والعطورات بـ26 بالمئة قريبا الحلاوة حلاوة الروح.
#اخدم_وجاهد_واعط_فلوسك_للشاهد. #تونس.
jallalina@
jallalina@
#النمو الوحيد الذي يستطيع تحقيقه #بلد_الإضراب_الدائم هو نمو #الطفيليات بمعناه الواقعي والمجازي #تونس.
shimi_nadim@
shimi_nadim@
انقسام المجتمع أيدلوجياً وفكرياً سيجعل مستقبل البلد مظلما.. نحن محتاجون إلى توحيد “الصنف” لأجل مصر.
Alkamali_Yousuf@
Alkamali_Yousuf@
في كل مجتمع: شريحة من العقلاء الذين يتحدثون بوعي ويبنون الجسور. وشريحة من الحمقى والمنتفعين الذين ينفخون في الفقاعات الإعلامية وفي نار الكراهية. #عمان_الإمارات.
81958039fatima@
81958039fatima@
أنا ممرضة في العناية المركزة فترة دوامي تسع ساعات، أغلب الأيام التي أداوم فيها لا آخذ استراحة. مع كل هذا نظرة المجتمع لي نفس نظرته لبنات الليل.#الممرضات_السعوديات.
sa9nada@
sa9nada@
الإيرانية التي خلعت الحجاب واعتلت منبر العمائم نالت تشجيعا من ذكورنا الذين أمعنوا بالسب والشتم لبنت بلدهم التي خلعت حجابها لكن بشكل محتشم. الفصام حاد، الله وكيلكم.
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AR_WFP@ برنامج الأغذية العالمي
AR_WFP@
برنامج الأغذية العالمي