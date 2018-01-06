السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

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السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

هاشتاغ اليوم: #بريزة_الملقي قلبت الموازين في الأردن

نشطاء أردنيون يسخرون من توجّه حكومة بلادهم لصرف بدل دعم نقدي للمواطنين بواقع 3 دنانير شهريا لكلّ مواطن.

العرب  [نُشر في 2018/01/06، العدد: 10861، ص(19)]

سخرية من الدعم بـ'بريزة'

عمان - اشتعلت في الأردن سخرية كبيرة من توجّه الحكومة لصرف بدل دعم نقدي للمواطنين بواقع 3 دنانير شهريا لكلّ

مواطن.

وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #بريزة_الملقي، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي. ويذكر أن الثلاثة دنانير شهريا تعني عشرة قروش يوميا.

ويُطلق الأردنيون على فئة العشرة قروش لفظ “بريزة”، وهي الفئة التي قلّ استخدامها في السنوات الأخيرة بعد غلاء الأسعار الذي طال معظم السلع والخدمات.

وكتب مغرد ساخرا:

Khateeb_Mhmed@

#بريزة_الملقي “ما قصرت أطال الله عمرك كنا على شفا مجاعة مستدامة لكن بفضل حكمتك المستنيرة والضاربة في عمق التاريخ أنقذتنا من الجوع.. أرجوك أمطر علينا أكثر من أفكارك النيّرة”.

وطالب معلق على فيسبوك:

Ahmad Huniti

#بريزة_الملقي يا معشر الشباب من كان منكم يفكر في الهجرة آن له أن يتراجع عن ذلك.. من كان عازفا عن الزواج لصعوبة المعيشة، فهاهي الطريق أمامه سالكة.. من كان يشكو الجوع والفقر فُرجت وزال الضنك والحاجة.. الآن قدّم إلكترونيا وخذ بريزة يوميا.. وليس هذا فحسب مصاريف الشحن أيضا.. وداعا للجوع.. وداعا للفقر.. وداعا للمشكلات الاجتماعية.. وداعا للشعب..

وأضاف:

Ahmad Huniti

#بريزة_الملقي قلبت كل الموازين

#البريزة_اليومية مهزلة من مهازل الحكومة وصوت الشعب صار تحت القدمين.

فيما تساءل معلق:

مدونة رافض

#بريزة_الملقي سنية أم شيعية؟

وأكد متفاعل:

ثابت عساف

#بريزة_الملقي مظهر جديد لنهج الاستخفاف والاستضعاف المتحكم في كل مفصل وموضع.

وسخرت معلقة:

Rabee Alrabee

‏منع البنك المركزي التعامل في عملة بيتكوين! ‏وذلك لبدء التعامل بالبريزة مطلع شهر فبراير عام 2018.

ولفتت ناشطة:

آيات الحجاج

بينما نحن نسخر من #بريزة_الملقي، لا بدّ من التذكير بأنها لن تُمنح للجميع! بل يجب أن نملأ الطلبات وتنطبق علينا الشروط كي يعطونا بريزة كل يوم! “يعني فوق الذل بهدلة كمان”.

يذكر أن مجلس النواب الأردني كان قد وافق على مشروع قانون الموازنة لسنة 2018، والذي تضمن الموافقة على رفع أسعار السلع وتحرير أسعار الخبز مقابل توزيع دعم نقدي قدره 3 دنانير شهريا.

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