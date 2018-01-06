نقوش جلد النمر تزين معاطف الشتاء

يمكن تنسيق المعطف مع قطعة مفعمة بالرقة والأنوثة، للتخفيف من الطابع المتوحش لنقوش جلد النمر.

العرب

موضة شتاء 2018

أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية بأن نقوش جلد النمر تزين المعاطف هذا الشتاء لتمنح المرأة إطلالة القطة المتوحشة، التي تعكس جرأتها وقوة شخصيتها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف المزدان بنقوش جلد النمر يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن ارتداؤه في أنشطة الحياة اليومية من خلال تنسيقه مع بلوفر وبنطال جينز، كما يمكن أيضا ارتداؤه في المناسبات والحفلات من خلال تنسيقه مع فستان سهرة ذي قصّة قصيرة ويكتسي باللون الأسود.

وللتخفيف من الطابع المتوحش لنقوش جلد النمر يمكن تنسيق المعطف مع قطعة مفعمة بالرقة والأنوثة، كفستان من الدانتيل.

ومن جهة أخرى أفادت مجلة “إيلي” الألمانية بأن البنفسجي الميتالك يتلألأ في سماء الموضة هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس جرأتها وإقبالها على الحياة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنفسجي الميتالك يتناغم مع الأبيض الطبيعي، والأخضر الداكن والأزرق بلون الجينز.