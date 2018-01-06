زيدان يأمل في نفض غبار الكلاسيكو

ريال مدريد يبحث عن نفض غبار الكلاسيكو وتعميق الهوة الكبيرة مع برشلونة الذي استفاد في المرحلة الماضية بخسارة مطارديه الأربعة.

العرب

النتيجة تبقى الأهم

مدريد- تعود عجلة الدوران الإسباني لكرة القدم للدوران بعد توقّف أسبوعين وحسم برشلونة المتصدر كلاسيكو الليغا في عقر غريمه ريال مدريد حامل اللقب، فيستقبل الأول ليفانتي المتواضع الأحد ويحلّ الثاني ضيفا على سلتا فيغو الحادي عشر في المرحلة الثامنة عشرة.

على غرار برشلونة، تخطّى ريال مدريد مضيفه المتواضع نومانثيا بثلاثية نظيفة وضعته نظريا في ربع النهائي، بتشكيلة رديفة شارك فيها الويلزي غاريث بايل ودانيال كارفاخال، وغاب عنها سيرجيو راموس والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي مارسيلو والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وعلّق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على أداء فريقه “واجهنا البعض من الصعوبات في الشوط الثاني، لكن النتيجة تبقى الأهم. وهذه نتيجة جيدة لنا”.

ويبحث ريال مدريد، بطل ثنائية نادرة الموسم الماضي في الليغا ودوري أبطال أوروبا، عن نفض غبار الكلاسيكو وتعميق الهوة الكبيرة مع برشلونة الذي استفاد في المرحلة الماضية بخسارة مطارديه الأربعة.

دون هزيمة

كان برشلونة، الفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد، أنهى مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سنته بفوز كبير على أرض ريال حامل اللقب بثلاثية نظيفة، فرفع رصيده إلى 45 نقطة من 17 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد و14 نقطة عن ريال مدريد الرابع الذي يملك مباراة مؤجلة لمشاركته في كأس العالم للأندية التي أحرز لقبها.

دييغو كوستا، يعود إلى مدريد ليحمل ألوان أتلتيكو مجددا، عندما يستقبل خيتافي الثامن السبت في افتتاح المرحلة

واستعدت أندية الليغا لعودة الدوري بخوض مباريات الكأس الأربعاء والخميس ضمن ذهاب دور الـ16. وتعادل برشلونة مع مضيفه سلتا فيغو 1-1 حيث خاض المواجهة بتشكيلة شبه احتياطية، إذ أراح المدرب إرنستو فالفيردي متصدر ترتيب هدافي الدوري ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وأندريس إنييستا والكرواتي إيفان راكيتيتش (دخل بديلا في الشوط الثاني)، كما لعب الحارس الهولندي ياسبر سيليسن أساسيا على حساب الألماني مارك-أندريه تر شتيغن.

وكانت لافتة مشاركة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي (20 عاما) في الشوط الثاني بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن فريقه الجديد منذ 16 سبتمبر وأجبرته على الاكتفاء بخوض ثلاث مباريات مع النادي الكتالوني الذي ضمّه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 مليون يورو (باحتساب الحوافز والمكافآت).

كوستا في مدريد

يعود المهاجم دييغو كوستا، إلى مدريد ليحمل ألوان أتلتيكو مجددا، عندما يستقبل خيتافي الثامن السبت في افتتاح المرحلة. وخسر أتلتيكو، بطل 2014 عندما كان كوستا في صفوفه، مباراته الأولى ها الموسم قبل عطلة الأعياد على أرض إسبانيول بهدف في الثواني الأخيرة، فابتعد 9 نقاط عن برشلونة.

وعلى غرار برشلونة، صاحب أقوى دفاع في الدوري (7)، يتميز أتلتيكو بقوة دفاعه (8)، بيد أنه صاحب أضعف هجوم (25) بين رباعي المقدمة، وهو ما كلّفه غاليا في مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث ودّع من دور المجموعات في مجموعة ضمت روما الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي وقره باغ الأذربيجاني الذي تعادل معه مرتين.

وأدرك كوستا الشباك بعد 5 دقائق من نزوله خلال فوز فريق العاصمة على مضيفه لييدا إسبورتيو برباعية نظيفة في الكأس. وكان كوستا عاد إلى أتلتيكو الذي تركه نحو تشيلسي الإنكليزي عام 2014 خلال الصيف، لكنه لم يتمكّن من اللعب في صفوفه بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة على نادي العاصمة الإسباني التي انتهت في مطلع الشهر الحالي.

وأشاد مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني بكوستا بقوله “عودة كوستا إلى صفوفنا جعلت الحماس يدبّ فينا. فهو يجلب السرعة، القوة والعامل البدني وهو ما نتوقعه منه”.

وبعد انتهاء مباراة أتلتيكو، يستقبل فالنسيا الثالث جيرونا العاشر، باحثا عن وقف نزيف النقاط، وتعرضه لثلاث خسارات في آخر أربع مباريات ليفقد مركز الوصافة. وفي باقي المباريات، يلعب السبت لاس بالماس مع إيبار وإشبيلية مع ريال بيتيس والأحد ليغانيس مع ريال سوسييداد، فياريال مع ديبورتيفو لاكورونيا، أتلتيك بلباو مع ألافيس، والاثنين ملقة مع إسبانيول.