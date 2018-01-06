السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

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السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

مويس يطمح إلى المزيد مع وست هام

نتائج فريق وست هام يونايتد تحسنت بشكل واضح ولم يخسر الهامرز سوى مرة واحدة في آخر سبع مباريات بفضل مدربه الجديد ديفيد مويس.

العرب  [نُشر في 2018/01/06، العدد: 10861، ص(23)]

ديفيد مويس أنقذ وست هام يونايتد من الهبوط

لندن- يرى ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد أن فريقه لا يزال بعيدا، عمّا يريده له رغم تعادله (1-1) مع توتنهام هوتسبير وابتعاده عن منطقة الخطر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنذ مجيئه بدلا من سلافن بيليتش في نوفمبر الماضي عندما كان وست هام في منطقة الهبوط تحسّنت النتائج بشكل واضح ولم يخسر الهامرز سوى مرة واحدة في آخر سبع مباريات.

ورغم أن الفريق لا يلعب بالطريقة المعتادة لدى جماهير النادي فإنه نجح في الفوز على تشيلسي حامل اللقب وتعادل مع أرسنال ثم توتنهام الذي هز شباك منافسيه 12 مرة في آخر ثلاث مباريات على ملعبه ويمبلي.

وكان وست هام محظوظا عندما تقدّم في الدقيقة 70 عبر تسديدة مذهلة من بيدرو أوبيانغ قبل أن يدرك سون هيونغ-مين التعادل ويحرمه من الفوز الذي كان سيبعده بأربع نقاط عن منطقة الهبوط. وقال مويس، الذي فاز فريقه على وست بروميتش ألبيون، “المجيء إلى هنا والحصول على نقطة بعد ما فعلناه قبل يومين هو أمر رائع.. لا نزال بعيدين عن الأداء الذي أريده لكننا نحقق تقدما”. وأضاف “ندافع بشكل جيد وهو ما يمنحنا فرصة أمام الفرق الكبيرة.. أتطلع لمكان أفضل في الترتيب”.

ويحتل الهامرز المركز الـ15 متقدّما بنقطتين عن منطقة الهبوط ويأمل مويس في تعزيز تشكيلته في فترة الانتقالات. وقال مدرب إيفرتون “نحن بحاجة للكثير في فترة الانتقالات لكن لو نجحنا في التعاقد مع لاعب أو اثنين سأكون سعيدا”.

وأشار ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إلى أن فريقه مر بواحدة من الليالي المعتادة في كرة القدم ورفض إلقاء اللوم على جدول المباريات المزدحم الذي أجبر الفريقين على خوض مباراتين في 48 ساعة.

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