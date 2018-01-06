السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

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السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10861

يوفنتوس يتمسك بكيليني حتى الاعتزال

المدافع جورجيو كيليني سيحصل على عقد جديد، يربطه بالسيدة العجوز، حتى عام 2020، وحينها سيكون عليه، أن يُنهي مسيرته المهنية داخل النادي بسبب تقدم سنه.

العرب  [نُشر في 2018/01/06، العدد: 10861، ص(23)]

تمديد عقد كيليني

روما- ذكرت تقارير صحافية إيطالية، الجمعة، أن يوفنتوس اتفق مع نجمه المدافع جورجيو كيليني، على تمديد بقائه في الفريق، حتى عام 2020. وأكدت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، أن البيانكونيري حسم تمديد عقد مدافعه، الذي سينتهي في يونيو 2018.

وسيحصل كيليني على عقد جديد، يربطه بالسيدة العجوز، حتى عام 2020، أي عندما يبلغ عامه السادس والثلاثين، وحينها سيكون عليه، أن يُنهي مسيرته المهنية داخل النادي، حسب الصحيفة.

ومن المقرر الإعلان عن تمديد عقد كيليني، بصورة رسمية، خلال الأيام القليلة المقبلة. من جانب ثان كشفت تقارير صحافية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للحصول على خدمات لاعب ليفربول الإنكليزي إيمري كان، خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن نادي يوفنتوس يثق في قدرته على التعاقد مع الألماني إيمري كان، الصيف المقبل، مجانا من ليفربول، خاصة أن عقده مع الريدز، ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، فإن نادي يوفنتوس، قدّم للاعب، عقدا مدته 5 سنوات، براتب أسبوعي 95 ألف جنيه إسترليني. وأوضحت التقارير، أن يوفنتوس أجرى عدة محادثات مع ممثلي كان، وقدّم النادي الإيطالي، بعض الضمانات، للاعب الألماني.

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