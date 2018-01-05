الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

عودة الهدوء إلى معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

العرب  [نُشر في 2018/01/05]

هدوء حذر

طرابلس/تونس - عاد الهدوء إلى معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بعد أن شهد، فجر الجمعة، اشتباكات على الجانب الليبي بين قوات تابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق وقوات أخرى غير نظامية رفضت تسليم المعبر.

وقالت مصادر محلية بمدينة زوارة، غربي ليبيا، إن قوات تابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق المعترف به دوليا، اشتبكت صباح اليوم الجمعة مع القوات غير النظامية المتمركزة في معبر رأس جدير الحدودي.

وأضاف المصدر أن قوات حكومة الوفاق تحاول فرض سيطرتها على المعبر الذي تحرسه قوات غير نظامية وتكثر فيه طرق التهريب والإتجار غير القانوني.

وقال شهود عيان إن الجيش التونسي عزز من تواجد قواته بالمعبر، وأضاف الشهود أن عربات الجيش التونسي المدرعة تمركزت في البوابة الليبية من المعبر الليبي- التونسي.

وأدى النزاع بين الجانبين فجر اليوم إلى توقف حركة العبور، بينما أطلقت قوات من الجانب التونسي طلقات تحذيرية لمنع مسلحين من التقدم.

وبعد ساعات عاد الهدوء لكن بشكل حذر وقالت مصادر أمنية على الجانب التونسي من المعبر إن الوضع يتسم بالهدوء غير أن حركة المسافرين لا تزال بطيئة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية في تونس إن القوات الموالية لحكومة فايز السراج قد سيطرت على المعبر واستلمت المهام رسميا فيه.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني في المعبر "الوضع تحت السيطرة أمنيا، إلا أنه يفرض شدة الحذر واليقظة وجاهزية تامة تحسبا لما قد تشهده الأوضاع من تطور باعتبار أن العملية ليست بالبسيطة".

وأفاد نفس المصدر بأن "الاشتباكات على الجانب الليبي اتسمت بالحدة، ما دفع عدد من الليبيين إلى الالتجاء نحو الجهات الأمنية التونسية طلبا للحماية، فسلموا أسلحتهم وسياراتهم ودخلوا إلى التراب التونسي".

وتتنازع من حين لآخر قوات تابعة للمجلس الرئاسي الليبي مع مليشيا مسلحة تتبع مدينة زوارة القريبة من المعبر من أجل السيطرة عليه.

وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

العالم الآن

'سيدياو' فرصة مهمة أمام المغرب لتوسيع اقتصاده

2018-01-05

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول احتجاجات إيران

2018-01-05

الولايات المتحدة توقف المعونات الأمنية لباكستان

2018-01-05

تركيا تتودد إلى ألمانيا لضرب 'الغريم' غولن

2018-01-05

الملف السوري يتصدر لقاء أردوغان وماكرون

2018-01-05

أقباط مصر يحتلفون بعيد الميلاد في ظل إجراءات أمنية مشددة

2018-01-05

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي وتدميره فوق نجران

2018-01-05

النظام الإيراني ينشر مؤيديه في طهران لقمع المتظاهرين

2018-01-05

عودة الهدوء إلى معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

2018-01-05

روسيا تنفي تدمير طائرات لها في هجوم بسوريا

yesterday 06:52:39

:: اختيارات المحرر

مسلمو جنوب أفريقيا يتمسكون بإحياء دينهم وثقافتهم في حفلات الزفاف

أخبار العالم على صحيفة من لوح وطبشور في متناول القراء بليبيريا

تمارين الوجه كفيلة بجعلكِ أصغر عمرا

البحرينيون يعودون إلى أعماق البحر بحثا عن اللؤلؤ

إطلاق الرصاص تقليد عشائري يكدر أجواء العراقيين

وداعا للمرايا الخارجية في السيارات وأهلا بالكاميرات

سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم

متاجر تستضيف زبائنها ليلة كاملة

كيت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم كان 2018

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا