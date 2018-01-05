التحالف: اعتراض صاروخ باليستي وتدميره فوق نجران

المتحدث الرسمي لقوات التحالف تركي المالكي يعتبر أن إطلاق صاروخ بالستي جديد من اليمن في اتجاه السعودية 'يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الحوثيين'.

العرب

أضرار بسيطة في الممتلكات الخاصة

الرياض - اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، الجمعة، صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه مدينة نجران، وفقا لبيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس).

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من رصد صباح الجمعة عملية إطلاق صاروخ بالسيتي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

وأفاد المالكي، أن الصاروخ كان متجها إلى مدينة نجران وتم "إطلاقه بطريقة متعمده ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد، من قبل سرايا البيتريوت في سماء نجران، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا التي أحدثت أضرار بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين ولا خسائر بالأرواح ولله الحمد".

وأضاف المالكي، أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالسيتية باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وجدد العقيد المالكي دعوته إلى "المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالسيتية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الاقليمي والدولي".

ومن جانبهم، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيه إطلاق الصاروخ عبر قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم.

يذكر أن منظومة الدفاعات الجوية، التابعة للتحالف العربي، اعترضت عدد من الصواريخ الباليستية استهدفت الأراضي السعودية.