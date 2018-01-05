معارك عنيفة على تخوم دمشق

النظام قد يتخذ من خطوة الفصائل بحصار إدارة المركبات، ذريعة لشن هجوم كاسح على كل المناطق الخارجة عن سيطرته في الغوطة الشرقية.

العرب

قصف ودمار في حرستا

دمشق - يخوض الجيش السوري معارك عنيفة الخميس بعد استقدامه تعزيزات إلى أطراف الغوطة الشرقية، ضد فصائل جهادية وإسلامية تمكنت قبل أيام من حصار قاعدة له قرب دمشق.

ويرى مراقبون أن النظام قد يتخذ من خطوة الفصائل بحصار إدارة المركبات، ذريعة لشن هجوم كاسح على كل المناطق الخارجة عن سيطرته في الغوطة الشرقية، في ظل دعم روسي ترجمته مشاركة الطيران الحربي في العمليات الجارية في المنطقة، والتي أفضت إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “معارك عنيفة تخوضها قوات النظام عند إدارة المركبات، قاعدتها العسكرية الوحيدة في الغوطة الشرقية” بعدما تمكنت جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل إسلامية من حصارها مطلع الأسبوع.

والقاعدة الواقعة جنوب حرستا هي الوحيدة حيث يحاصر مقاتلو الفصائل 250 عنصرا وضابطا على الأقل داخلها.