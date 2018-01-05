عودة الإجراءات المتبعة برحلات الطيران بين الإمارات وتونس

الخارجية الإماراتية تثمن الحرص التونسي على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدى دولة الإمارات.

العرب

العودة إلى الوضع قبل الظرف الطارئ

أبوظبي - أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ في رحلات الطيران بين الإمارات وتونس، وعزت ذلك إلى “التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي”.

وقالت الوكالة إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات “تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الإمارات وتونس”.

وأضافت أن الوزارة “تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات” بما يكفل أعلى درجات الامن والسلامة للرحلات الجوية وركابها.