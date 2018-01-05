التحرش الجنسي.. قضية إنسانية عالمية تعالج بالطريقة الخطأ

دشنت مؤخرا 300 امرأة من العاملات في مجال السينما والتلفزيون والمسرح في الولايات المتحدة الأميركية حملة ضد التحرش الجنسي. انطلقت الحملة، التي أطلق عليها اسم “تايمز أب ناو”. والتحرش يعتبره البعض طبيعة بشرية وهو ظاهرة مجتمعية قديمة، شأنها شأن مختلف المظاهر المرتبطة بسلوك البشر وحياتهم، تطورت مع تطور الحياة وطبيعة المجتمعات، وموجودة في كل المجتمعات وإن اختلفت طريقة التعامل معها، ففيما يعاقب المجتمع الغربي الجاني بفضحه في أقل حالات العقاب وقد يصل الأمر إلى حبسه وطرده من وظيفته، يلوم المجتمع العربي الضحية. وكتب الصحافي الأميركي برايان ريزنيك قائلا إن فضيحة المنتج هارفي وينشتاين التي هزت أرجاء هوليوود ليست حدثًا نادرا؛ إذ لا ينفك الرجال ذوو النفوذ عن مضايقة وترهيب النساء في كافة المجالات في جميع أنحاء العالم، بل إنه يحدث أيضًا للنساء اللواتي يعملن في أبعد الأماكن وأكثرها عزلة على وجه الأرض، حتى في القارة القطبية المتجمدة. وبعيدا عن ردة الفعل النسائية المشحونة بالعواطف وبعض القراءات، ومنها العربية، التي يغلب عليها الطابع “الأخلاقوي”، يقدم الباحثان الأميركيان إيان موريس وجي ار دان، قراءة نقدية جديدة في هذه الظاهرة وكيف يمكن مواجهتها بعيدا عن الأصوات العالية والشعاراتية.

العرب

عدم الصمت الخطوة الأولى في الحرب

الاثنين صباحا تلقيت رسالة على بريدي الإلكتروني تحتوي على شهادة إتمامي التدريب الإلزامي على الوقاية من التحرش الذي تفرضه جامعة كاليفورنيا على مديري الأقسام والأساتذة. وبصفتي أستاذا جامعيا أنا مطالب قانونيا بإتمام هذه الدورة التدريبية على الإنترنت التي تدوم ساعتين كل سنتين.

وهذا النوع من الإلزام جديد، ففي الأيام التي كنت فيها طالبا في المرحلة الثالثة في كمبريدج في ثمانينات القرن الماضي، كان بعض أفراد هيئة التدريس يشيرون على سبيل الدعابة إلى كلية نساء معينة على أنها “ميدان صيد سعيد”. أحد الأساتذة المتقدمين في السن كنت قد حضرت البعض من فصوله ترك من بين إرثه عند وفاته ألبوم صور يحتوي على العشرات من الصور لشابات كلهن يرقدن على السرير في غرف الكلية.

شيء آخر جديد يتمثل في دعوة الرجال الذين بدأ شعرهم يشيب ولهم مراكز سلطة على نساء أصغر منهم سنا، إلى المساءلة عندما يسيئون استعمال هذه السلطة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية تم الحط من رتبة العديد من الأشخاص من أجل سوء السلوك وطرد البعض منهم، ونخص بالذكر السياسيين جون كونيارس وآل فرانكن، والصحافيين شارلي روز وغلان ثراش، والمنتج السينمائي هارفي واينشتاين.

ولقي المعلق السياسي بيل أوريلي المصير نفسه في وقت سابق وكذلك مدير التلفزة روجر أيلس في سنة 2016. وفي سنة 1998 كاد الرئيس بيل كلينتون، أقوى رجل في العالم، يخسر منصبه بسبب الكذب في ما يتعلق بنشاطاته الجنسية مع متدربة شابة. وفي سنة 2011 خسر دمينيك ستراوس خان (كان وقتها مدير صندوق النقد الدولي) وظيفته بسبب اتهامات باغتصابه لعاملة في فندق.

كفاح امتد على مر العصور

قال كارل ماركس وفريدريك انجلز في البيان الشيوعي “تاريخ أي مجتمع إلى حد الآن هو تاريخ صراعات طبقية”. وكان بإمكانهما القول أيضا إن تاريخ أي مجتمع إلى حد الآن هو تاريخ حرب الجنسين. بالطبع لم يوجد مجتمعان متشابهان لكن تبقى الحقيقة بأن في كل مكان لدينا حجة مكتوبة عنه (وهو ما يأخذنا إلى زمن يرجع بنا إلى 3000 قبل الميلاد في منطقة الشرق الأوسط) كان الرجل هو المنتصر في الحرب. ودون استثناء، كان الرجال في المجتمعات المركبة والمتعلمة والفلاحية يملكون حقوقا قانونيا وسياسية واقتصادية أكثر مما تملكه النساء، وكذلك أكثر حرية للبحث عن شركاء جنس خارج إطار الزواج. ودون استثناء تقريبا كانت للرجال الحرية في الزواج بالعديد من النساء الذي يقدرون على تحمل نفقاته وفي استخدام القوة لإجبارهن على الطاعة. والحقوق التي تملكها النساء كانت تتوقف بشكل كبير على استعداد قريبهن لحمايتهن.

لكن بينما التاريخ في جانب منه لا يعدو أن يكون سلسلة من التغيرات في ما يخص هذا الموضوع الكئيب، ربما كانت حقبة ما قبل التاريخ حكاية مختلفة. لقد اكتشف علماء الأنثروبولوجيا في القرن الماضي أن القناصين الذين عاشوا في زمر صغيرة متنقلة بشكل مكثف ويصطادون الحيوانات ويجمعون النباتات البرية كانت لهم طرق عيش مختلفة جدا مقارنة بالحضارات اللاحقة.

عدد الضحايا في تزايد

ومثلما اكتشف علماء الآثار في القرن الماضي، إلى حدود 11 ألف سنة خلت كان الجميع في العالم قناصين. كان الرجال يميلون إلى اتخاذ معظم القرارات في مجموعات القناصة لكن التراتبية على أساس الجنس كانت ضحلة جدا مقارنة بتراتبية المجتمعات الزراعية المتعلمة. كان احتمال اتخاذ الزوجات لعاشقين أزواجا مساويا للرجال، والنساء اللائي يعاملن بشكل سيء يتركن أزواجهن بكل بساطة، والزعماء الذين يفشلون في إقناع الإناث في فرقهم فضلا عن الذكور تضعف سلطتهم.

سلاح الرجل السري

انتهت حرب الجنسين في المجتمعات البدائية إلى شيء يشبه المأزق. والشيء الذي بدل ذلك الوضع هو قدوم الزراعة، وهو سلاح الرجل السري على ما يبدو، حيث مكّن تدجين النباتات والحيوانات الناس من إنتاج كمية أكبر بكثير من الغذاء في الهكتار الواحد الذي حوله أسلافنا في معظمه إلى المزيد من أفراد جنسهم. ارتفع معدل الولادات إلى درجة أن الزوجة المزارعة تنجب سبعة أطفال وتقضي معظم حياتها البالغة حاملا أو تعتني بأطفال صغار.

تقريبا في كل مجتمع زراعي، كانت أصناف العمل مقسّمة على أساس الجنس بشكل حاد، إذ كان الرجال يكدحون في الحقول والورشات، وتبقى النساء في البيوت، لكن على عكس المقابلة بين الرجل الصياد والمرأة القاطفة التي سادت في العصور القديمة، فإن تقسيم ‘الرجل في الحقل’/ ‘المرأة في البيت’ منح الرجال السيطرة شبه الكاملة على خلق الثروة، وذلك زاد كثيرا من نفوذهم في المفاوضات مع الزوجات والبنات والأخوات.

وتبعية المرأة الاقتصادية لم تنته في ذلك الحد إذ تتوقف رفاهيتها بشكل كبير على الزواج برجل ليس صاحب قوة عضلية فحسب، لكن كذلك جمع رأس المال الضروري للزراعة إما من خلال سنوات من العمل الشاق والتوفير وإما عن طريق الوراثة.

في بيئة زراعية تصبح الأبوة مسألة حياة أو موت لأنه إذا خانت امرأة زوجها قد يسرق رجل آخر كل شيء امتلكه الزوج. لذلك عوضت الرقابة الصارمة لعذرية البنات ما قبل الزواج ووفاء المرأة المتزوجة المواقف الجنسية العرضية للقناصين.

لم يتغير اتجاه الحرب بين الجنسين إلا في حدود القرون الأربعة الأخيرة تقريبا. بداية من شمال غرب أوروبا في حوالي سنة 1600 ميلادية حيث بدأت نسبة الأشخاص الذين يتعاطون النشاط الزراعي في الهبوط ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ظهور نظام اقتصادي جديد يقوم على التجارة الأطلسية.

اكتشف الأوروبيون أنه إذا تحولوا من القطاع الفلاحي إلى القطاع الصناعي يمكن للتجار تصدير البعض من بضاعتهم المصنعة إلى غرب أفريقيا ومقايضتها بالعبيد، ثم بيع العبيد في أميركا وشراء السكر والقطن وسلع أساسية مرغوب فيها أخرى قبل الرجوع الى إنكلترا أو هولندا لبيع هذه البضائع هناك. بعدها يمكنهم شراء مجموعة جديدة من البضائع المصنعة وإعادة عملية تحقيق الأرباح من جديد.

هذه الآلية (التي يسميها المؤرخون الاقتصاديون “التجارة المثلثة”) ولدت الثروة بحجم غير مسبوق وكانت لها نتائج هائلة. ومكّن ارتفاع الأجور عمال الحرف في شمال غرب أوروبا من تناول وجبات أفضل (وبأكثر انتظام) مقارنة بأسلافهم المزارعين.

كلما نجح المجتمع الصناعي في جذب النساء إلى خارج البيت اتسع تجمع العمل وارتفعت إمكانية ازدهاره. وهذه المعادلة تجعل متحرشي العالم مشكلة جيواستراتيجية

وكانت نتيجة تحسّن الغذاء والتقدم في الصحة العامة والنظافة والطب. وارتفع عدد السكان ارتفاعا حادا نتيجة لانخفاض الوفيات وبقاء نسب الولادات مرتفعة، لكن بحلول عام 1650 كان الأولياء يتأقلمون مع النظام الديموغرافي الجديد وكانت المرأة الإنكليزية المتوسطة تنجب أقل من أربعة أطفال. وبوجود عدد أقل من الأطفال للاعتناء بهم كان لدى النساء الأوروبيات المزيد من الوقت، مما يطرح فكرة العمل خارج البيت في الوقت نفسه الذي كانت فيه التجارة الأطلسية تزيد من الطلب على العمّال الحرفيين. والنتائج؟ بدأت الأحكام المسبقة القديمة ضد عمل المرأة خارج البيت تنهار في القرن السابع عشر والثامن عشر، وببطء شديد بدأت السلطة الاقتصادية للمرأة تزداد.

تسارع هذا التحول بعد 1800 مع تعلم الأوروبيين كيفية إطلاق الطاقة المخزنة في الوقود الأحفوري واستعماله لتشغيل الآلات. وكلما تقدم ذلك (من الفحم الحجري إلى النفط، ومن البخار إلى الكهرباء) كلما نقص اعتماد الاقتصادات الأوروبية على القوة العضلية وأصبح عمل المرأة والرجل أكبر قابلية للتبادل. وفي بعض الصناعات، وبالأخص النسيج، كانت العاملات مفضلات على العمال الذكور في القرن التاسع عشر، ولكن جاء الإقلاع الحقيقي في المئة سنة الموالية بما أن الإنتاجية الصناعية العالية جعلت من الممكن حدوث تحول كبير في العمل نحو قطاع الخدمات حيث تعطى الأهمية للذكاء والتنظيم، بدلا من العضلات والعدوانية.

أقلمة الاقتصاد الجديد

سارعت النساء إلى قطاع الخدمات مما أحدث طلبا جديدا على الآلات التي يمكن أن تتكفل بالشؤون المنزلية التي كانت تتنافس على وقتهن. واستجاب المهندسون بتوفير آلات الغسيل والأيونات الكهربائية وعددا لا يحصى من “محركات التحرر”، مثلما يسميها المؤرخون الاجتماعيون.

واستمر تحسن الغذاء والرخاء في تخفيض وفيات الأطفال فضلا عن أهميتهما في تحرير المرأة للعمل خارج البيت. وردّت النساء بطلب وسائل أفضل لمنع الحمل وقضاء وقت أقل في حمل وتربية الأطفال. وعلى المستوى العالمي انخفضت الولادات الحية من متوسط خمسة للمرأة الواحدة في سنة 1950 إلى 2.4 للمرأة الواحدة في سنة 2013 (وفي الاتحاد الأوروبي إلى 1.46 فقط).

وتسببت هذه التغييرات في زيادة السلطة الاقتصادية للمرأة وزادت في تقويض النظام الأبوي. ففي النصف القرن بين 1940 و1990 تضاعفت نسبة النساء الأميركيات العاملات خارج البيت، وبينما في سنة 1960 كان هناك 4 في المئة فقط من الزوجات الأميركيات يتقاضين أجورا أعلى من أجور أزواجهن، وصلت هذه النسبة في سنة 2014 إلى 23 بالمئة.

موازين القوى في الحرب بين الجنسين تنزاح على نحو حاسم بعيدا عن الرجال. ولا يمكن لمجتمع زراعي ما قبل حداثي أن يستمر إلا إذا بقيت النساء في البيت، لكن المجتمع الصناعي الحديث مختلف تمام الاختلاف، فكلما نجح في جذب النساء إلى خارج البيت، اتسع تجمع العمل والمهارات المتوفرة له وارتفعت إمكانية ازدهاره. وهذه المعادلة تجعل متحرشي العالم مشكلة جيواستراتيجية.

في القرن الحادي والعشرين، البلد الذي تتعرض فيه امرأة من ست يعملن في الكونغرس للتحرش الجنسي سيكافح للتنافس مع بلد تكون فيه النسبة المقابلة أدنى. لهذا السبب وجدت نفسي أتم شهادة التدريب الإلزامي في الوقاية من التحرش الذي تفرضه جامعة كاليفورنيا على مديري الأقسام والأساتذة، بينما وجد شارلي روز نفسه عاطلا عن العمل.

باحث بمعهد أبحاث السياسة الخارجية